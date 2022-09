Australska Hrvatica nakon što je izbacila Serenu pred 30 tisuća ljudi: Jako mi je žao, volim je kao i vi

29-godišnja Ajla Tomljanović, Zagrepčanka koja od 2014. ima australsku adresu, u povijesnom meču trećeg kola US Opena pobijedila je 11 godina stariju Serenu Williams 7:5, 6:7, 6:1 i tako poslala najveću tenisačicu ikada u igračku mirovinu.

Tomljanović nema nijedan naslov u singlu, ovo joj je zasigurno jedna od najvećih pobjeda u karijeri. Pred 30 tisuća navijača na Arthur Ashe Areni, rasplakana Serena se oprostila od tenisa, pobjedu je prokomentirala i Ajla.

- Jako mi je žao. Osjećam se baš tužno jer volim Serenu jednako puno kao i vi, ekipa. To koliko ona znači meni i tenisu je nevjerojatno i nikada nisam ni pomišljala da bih mogla igrati njen posljednji meč. -

"I love #Serena just as much as you guys do." pic.twitter.com/7i1hrUsmAy