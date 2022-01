Australske vlasti odbile vizu Novaku Đokoviću, mora napustiti Australiju!

Novak Đoković bit će deportiran iz Australije jer se nije cijepio, a tamošnje vlasti nisu mu priznale medicinsko izuzeće, piše The Age!

Tako nešto se očekivalo i najavljivalo kroz gotovo osam sati, koliko je trajala muka najboljeg tenisača svijeta. Pritvoren je po slijetanju, odveden na ispitivanje i izoliran od cijelog svijeta.

- Odvjetnici srpskog tenisača pripremaju žalbu na odluku, koja je uslijedila jer Đoković nije pružio dovoljno dokaza koji bi opravdali medicinsko izuzeće od cijepljenja - navodi The Age.

Breaking: Novak Djokovic's visa has been cancelled. He's been told to leave the country today, two sources confirmed to @theage. His Lawyers are in the process of appealing. He's not demonstrated to Border Force sufficient evidence for his exemption https://t.co/TM5BF0Gu80