Evo zašto Novak Đoković može u Australiju iako nije cijepljen

Novak Đoković dobio je medicinsko izuzeće te će zaigrati na Australian Openu neovisno o tome što se nije cijepio, a organizatori su objasnili o čemu se zapravo radi. Morali su, uslijedilo je negodovanje s raznih strana, ponajprije za dvostruka mjerila.

Naime, ta zemlja zabranila je ulaz strancima ako nisu cijepljeni i zato se do posljednjeg trenutka nije znalo što će biti s prvim tenisačem svijeta i najglasnijim tihim borcem protiv cijepljenja.

- Đoković je podnio zahtjev za medicinsko izuzeće, koje je odobreno nakon rigoroznog procesa pregleda. On je uključivao dva odvojena nezavisna vijeća medicinskih stručnjaka. Jedno od njih bila je Nezavisna komisija za razmatranje medicinskih izuzeća, koju je imenovalo Ministarstvo zdravlja države Viktorije. Oni su procijenili sve prijave da vide ispunjavaju li smjernice Australske tehničke savjetodavne grupe za imunizaciju. Prijave su pregledane i odobrene samo u skladu sa smjernicama Australske tehničke savjetodavne grupe za imunizaciju. Proces je uključivao obradu osobnih podataka kako bi se osigurala privatnost za sve podnositelje zahtjeva - stoji u opširnom priopćenju organizatora Australian Opena.

Tennis Australia statement regarding Novak Djokovic’s medical exemption from vaccination to play in the Aus Open: pic.twitter.com/Ay1esZLimM