FOTO Srpski mediji javljaju: Novak Đoković u pritvoru, do njega ne može nitko

Novak Đoković nalazi se u sobi na aerodromu u Melbourneu i nitko ne može doći do njega niti mu ući u sobu, potvrdio je to za B92 Srđan Đoković, otac prvog reketa svijeta.

Nastavak je to drame oko odlaska srpskog tenisača na Australian Open. Naime, navodno je dobio medicinsko izuzeće, na što se tamošnja javnost pobunila, a vlasti su rekle da će tražiti čvrste i autentične dokaze za to. Nadalje, novinar Timesa Stuart Fraser objavio je da vlasti australske države Victorije odbijaju izdati Novaku vizu što je putem Twitter profila potvrdila i ministrica sporta Victorije Jaala Pulford.

"Savezna vlada pitala nas je hoćemo li podržati zahtjev za Đokovićevu vizu i ulazak u Australiju. Nećemo mu pružiti individualnu podršku za osiguravanje vize i sudjelovanje na Australian Openu 2022. "Uvijek smo bili jasni oko dvije stvari: Odobrenje viza u nadležnosti je savezne vlade, a medicinska izuzeća u nadležnosti doktora"



The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.



We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.



