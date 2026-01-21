Australci zgrozili Novaka Đokovića, ostavili ga u nevjerici: "Što ne valja s vama?"

Na Australian Openu, trenutačnom epicentru teniskih zbivanja, Novak Đoković našao se u središtu neobičnog i pomalo neugodnog trenutka. Osvajač 24 Grand Slam naslova bio je glavni gost u verziji kviza "The Hundred" na australskoj televiziji Channel Nine, gdje su ga Andy Lee i komičar Mike Goldstein izazivali pitanjima koja su ga ostavila u potpunoj nevjerici.

Đoković je bio duboko razočaran već od prvog pitanja koje mu je postavljeno. U jednom segmentu kviza, gdje su on i Goldstein pokušavali pogoditi kako je 100 anketiranih Australaca odgovorilo na različita pitanja, Đoković je bio zatečen.

Prvo pitanje glasilo je: „Koliki bi postotak australskih roditelja priznao da imaju ružnu bebu?“

Reakcija srpskog sportaša bila je instantna: "O, moj Bože. To je čudno i nepristojno", rekao je Đoković, koji je odgovorio s 16 posto. Točan odgovor bio je, međutim, samo šest posto.

Sljedeće pitanje, koje se odnosilo na stav Australaca o korištenju FaceTimea u javnosti, također je iznenadilo Đokovića.

„Mislite li da Australci smatraju da je u redu koristiti FaceTime u javnosti, da ili ne?“ Đoković je bio uvjeren da će odgovor biti "da", no većina Australaca, njih 58 posto, odgovorila je negativno, što ga je ponovno iznenadilo.

Najveći šok uslijedio je nakon pitanja o tome koliko bi postotak australskih vlasnika pasa dopustio svom psu da im liže sladoled.

"Što? O, moj Bože, mislim, ovo je... sve iznad 10 posto bit će smiješno!" – uzviknuo je Đoković.

Kada je Goldstein nagađao da bi odgovor mogao biti 25 posto, Đoković je ponovno bio iznenađen: „O, moj Bože!“

Na kraju je, nakon što je saznao pravi odgovor od 19 posto, Đoković bio zgrožen i upitao: „Australijo, što nije u redu s tobom?“

Đoković trenutačno igra na Australian Openu , u drugom kolu će igrati protiv talijanskog kvalifikanta, 23-godišnjeg Francesca Maestrellija.