Atlético osigurao Ligu prvaka, Vrsaljko se ozlijedio nakon šest minuta igre!

U 36. kolu španjolske La Lige, dva kola prije kraja, nogometaši madridskog Atletica su i matematički osigurali igranje Lige prvaka i iduće sezone.

Došli su Madriđani do toga pobjedom kod Elchea od 2-0, a s obzirom da je Sevilla remizirala protiv Mallorce (0-0) skočio je Atletico na treće mjesto. Isto tako, Atletico ima šest bodova više od petoplasiranog Betisa te klub iz Seville ne može prestići Atletico koji je bolji u međusobnom omjeru ove sezone (obje pobjede Atletica u tim susretima).

Golove su za Atletico dali Matheus Cunha u 28. i De Paul u 62. minuti. Hrvatski nogometaši Šime Vrsaljko počeo je utakmicu za Atletico, ali je izašao već u šestoj minuti zbog ozljede. Prilikom izlaska s travnjaka Vrsaljko nije odavao dojam kako je u pitanju teža ozljeda.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION Atletico Madrid's Sime Vrsaljko during the UEFA Champions League Quarter Final first leg match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture date: Tuesday April 5, 2022. Photo: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Sevilla je također mogla osigurati Ligu prvaka iduće sezone, ali je odigrala 0-0 na domaćem terenu protiv Mallorce koja se nastavlja boriti kako bi ostala u La Ligi. Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić odigrao je posljednjih deset minuta za Sevillu.

Nogometaši Alavesa ostvarili su vrlo vrijednu pobjedu. Na domaćem terenu Alaves je svladao Espanyol 2-1 i time ostvario osmu pobjedu u sezoni.

Bila je to pobjeda nade za Alaves koji je s ova tri boda napustio dno ljestvice, ali je i dalje u zoni ispadanja. Do spasa mu u ovom trenutku nedostaju četiri boda.

De la Fuente je u sedmoj minuti doveo Alaves u vodstvo, no gosti iz Barcelone su izjednačili u 14. kada je Raul de Tomas bio precizan s bijele točke. Cijelo drugo poluvrijeme Alaves je imao igrača više, nakon isključenja Herrere u 46. minuti te je to naplatio u 59. minuti kada je Escalante postigao pobjednički pogodak.

Osasuna i Getafe su odigrali 1-1 u dvoboju u kojem je hrvatski napadač Ante Budimir za domaćina odigrao posljednjih dvadeset minuta.