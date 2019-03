Atiemwen poriče nasilje: Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom...

Iyayi Believe Atiemwen, Dinamov nogometaš kojeg je djevojka Iva Bošnjak optužila da ju je napao i gušio nakon utakmice s Benficom, oštro je demantirao da je na nju podigao ruku.

- Jako mi je žao što se ovo događa. Demantiram sve navedeno u objavama dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama! One mi nikada ne bi oprostile da sam digao ruku na drugu ženu - napisao je na svom profilu na Instagramu.

Podsjetimo, u petak ujutro Iva Bošnjak je izjavila sljedeće:

- Ja, Bošnjak Iva javno objavljujem ovo. Noćas oko 23 sata fizički sam napadnuta od strane dotičnoga gospodina, Iyayi Believe Atiemwena. Zadobila sam par fizičkih ozljeda, policija je zabilježila ovaj slučaj, a gospodin nakon dolaska policije je rekao da sam sama razbacala svoje stvari i da me nije dotaknuo, ali na svu sreću (nesreću) imam vidljivih ozljeda na svome tijelu, i ovim putem se javno obraćam dotičnom gospodinu, a i upozoravam sve cure, djevojke da se paze jer ovo je za mene bila jedna velika životna škola koju ću pamtiti do kraja života!

I opet javno se obraćam dotičnom Iyayi Believe Atiemwenu, koji mi je nanio ozljede glave i uz to sve i pokušaj gušenja.. S ovom izjavom idem do kraja jer treba stati na kraj takvim likovima, koji misle da su netko i nešto! S tužbom idem do kraja dok manijak ne dobije što je tražio!!

Zagrebačka policija potvrdila je kako je ženska osoba, ne navodeći njezin identitet, ali prema neslužbenim informacijama riječ je upravo o Ivi Bošnjak, prijavila da ju je fizički napao Iyayi Believe Atiemwen.

Potvrdili su i kako trenutačno rade na slučaju, odnosno konkretno – prikupljaju sve potrebne obavijesti kako bi utvrdili što se doista dogodilo, a što znači da će u daljnjem tijeku postupka na obavijesni razgovor privesti Dinamova nogometaša. Ako utvrde da postoji osnova za to, protiv njega će podići i kaznenu ili prekršajnu prijavu, ovisno o tome je li djevojka zadobila lakše ili teže ozljede.

