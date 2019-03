Iva Bošnjak za Večernji: Bio je agresivan. Vukao me za ruke, šutao nogom i vikao da sam ku**a'

Dok su navijači slavili veličanstvenu pobjedu protiv Benfice, novopridošli igrač Dinama Iyayi Believe Atiemwen navodno je tukao 20-godišnju djevojku, Osječanku Ivu Bošnjak, s kojom je do prekjučer bio u vezi. Iva je o incidentu koji se dogodio u nogometaševu stanu u Remetincu hrabro progovorila i za Večernji list, a prije toga dio detalja objavila je i na svom Instagram profilu.

S Atiemwenom je do prekjučer bila u vezi, kazala nam je da više nije željela trpjeti njegovu posesivnost, pa je te večeri željela raščistiti stvari s njim.

- On je došao s prijateljem u stan, ja sam mu otvorila vrata. Pitao je što izvodiš, već je došao ljutit. Bio je s prijateljem u dnevnom boravku, a ja sam otišla u sobu. Nakon pola sata prijatelj je napustio stan, a on je došao u krevet i legao pored mene. Ja sam ga pitala zašto ne možemo riješiti priču. Nakon dvije minute ustao je i počeo biti agresivan. Počeo je bacati moje stvari. Molila sam ga da prestane. Tad sam ga uhvatila za ruku, a on me bacio na krevet i počeo me gušiti. Jednom me rukom držao, a drugom gušio. Prestrašila sam se, shvatila sam da mi je život u opasnosti – ispričala nam je Iva, te dodala da ju je nogometaš Dinama nastavio udarati i kad se uspjela izvući iz kreveta:

- Gurnuo me tako da sam lupila glavom u pod i vrata. Sakrila sam se pod umivaonik, opet je krenuo na mene, izvukla sam se i krenula izaći iz sobe, a on me gurnuo tako da sam pala i udarila glavom u donji dio vrata i pod. Udarila sam desnom stranom glave. Počeo me vući za noge i šutnuo me nogom. Pobjegla sam u wc i sakrila se ispod umivaonika. On je ušao u wc, vukao me za ruke i dovukao do hodnika. Vidio je da neću ustati pa me počeo šutati nogom i vikati mi da sam kurva – ispričala je Iva.

Nakon toga u mislima joj je bilo samo kako da što prije pobjegne iz stana.

– Nakon toga je opet uzeo moje stvari i počeo ih bacati. Pokušala sam uzeti mobitel. Odmah kad sam uspjela dohvatiti mobitel nazvala sam policiju. Ja sam odmah napustila stan, jer shvatila sam da ću inače stradati. Prije nego što sam izašla rekao mi je: ”Vidjet ćeš ti, pa ja sam igrača Dinama”.

Policiju je Iva dočekala pred zgradom.

– Policija je došla, sa mnom su razgovarali u policijskom autu i išli su razgovarati s njim. On im je rekao da sam ja sama pobacala svoje stvari i otišla iz stana, da je to sve. Policija mi je rekla da oni mogu jedino nešto napraviti da su teže ozljede, da ako hoću ići dalje s tim da je najbolje da ga privatno tužim – ispričala je Iva Bošnjak te dodala.

– Nije mi bilo lako s ovime izaći u javnost, ali ovako sam željela poručiti drugim ženama da moraju biti hrabre kada im se dogodi ovako nešto – zaključila je.

Policija nam je potvrdila da su intervenirali, da su upoznati s događajem te da prikupljaju više informacija. Pokušali smo provjeriti i nogometaševu stranu priče, no iz Dinama su kratko poručili da nemaju komentara.