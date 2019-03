Djevojka tvrdi: Napao me i gušio igrač Dinama!

Nakon utakmice Dinamo - Benfica dogodio se incident u kojem je sudjelovao igrač plavih Iyayi Believe Atiemwen, barem tako tvrdi djevojka Iva Bošnjak. Novo pojačanje hrvatskog prvaka je navodno napao i gušio spomenutu djevojku u njegovom stanu, koja je svoje svjedočenje objavila na Instagramu:

Ja, Bošnjak Iva javno objavljujem ovo, noćas oko 23 sata fizički sam napadnuta od strane dotičnog gospodina, Iyayi Believe Atiemwen, zadobila sam par fizičkih ozljeda, policija je zabilježila ovaj slučaj, a gospodin nakon dolaska policije je rekao da sam sama razbacala svoje stvari i da me nije dotaknuo, ali na svu sreću(nesreću) imam vidljivih ozljeda na svome tijelu, i ovim putem se javno obraćam dotičnom gospodinu, a i upozoravam sve cure,djevojke da se paze jer ovo je za mene bila jedna velika životna škola koju ću pamtiti do kraja života!

I opet javno se obraćam dotičnom Iyayi Believe Atiemwenu, koji mi je nanio ozljede glave i uz to sve i pokušaj gušenja..

S ovom izjavom idem do kraja jer treba stati na kraj takvim likovima, koji misle da su netko i nešto! S tužbom idem do kraja dok manijak ne dobije što je tražio!!

Gospodine Atiemwen, ne bojim te se kao sto sam rekla, ti si na to rekao da ja ne znam tko si ti, 'ja sam igrač Dinama', te ovim putem javno prozivam i nogometni klub @gnkdinamo!

Sa svojom izjavom i tužbom idem u sve novine, dok pravda ne pobjedi!! Prema izjavama drugih ljudi ja nisam jedina, koja je doživjela ovo!

Objavila sam ovo prvenstveno da druge cure ne bi doživjele ovako iskustvo! Također hvala svima na podršci ja sam dobro.

U Dinamu su dali kratku izjavu: ' Nemamo komentara', a zanimljivo je da Atiemwen trening napustio ranije od svih.

Foto: Instagram/Screenshot