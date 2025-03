Arena Zagreb je rasprodana, čeka nas novi rukometni spektakl, a evo što nam treba za plasman na Euro

Rukometaši Hrvatske, aktualni svjetski doprvaci, ostvarili su i treću uzastopnu pobjedu u skupini kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se u siječnju 2026. godine igrati u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Izabranici Dagura Sigurdssona pobijedili su u gostima, u Brnu, Češku s 35:29 i teorijski potvrdili odlazak na EP. Za prvo mjesto u skupini trebat će nam još najmanje bod protiv Češke, ali u zagrebačkoj Areni. Za ne daj Bože, možemo u rasprodanoj Areni (nedjelja, 16. ožujka u 17.30 sati) izgubiti i s pet razlike pa ćemo svedeno biti ispred Češke u skupini. No, o tom scenariju nitko ne razmišlja u hrvatskom taboru.

Prvo poluvrijeme završilo je 18:18, a ono što je čudno jest činjenica da naši vratari nisu obranili nijednu loptu. Svih 18 šuteva koja su išla u okvir vratiju završila su u mreži. Bilo je tako i do 40 minute kada je Kuzmanović upisao prvu obranu. Nevjerojatno je da smo u 40. minuti, bez obrane vratara vodili u Brnu s 25:18. Tih 7:0 na početku drugog poluvremena posljedica su dobre igre naše obrane. Češi su izgubili velik broj lopti a mi smo u kontrama zatrpavali njihovu mrežu.

- Imali smo velikih problemna u prvom poluvremenu. Previše smo primili laganih pogodaka, a nismo imali ni podršku vratara. U nastavku sam promijenio obranu 5-1 u 6-0 i sve je krenulo na bolje. Iskoristili smo njihove brojne pogreške, Kuzmanović je u kratko vrijeme nanizao nekoliko obrana i priči je bilo kraj – rekao je izbornik Sigurdsson.

Junak pobjede bio je Tin Lučin koji je postigao devet pogodaka.

Cilj nam je bio pobijediti u obje utakmice Češku i osigurati prvo mjesto u skupini. Prvi korak smo napravili. Nije bilo lako na početku, Češka igra jako dobro na domaćem parketu, ali na kraju nisu izdržali naš ritam. U prvom poluvremenu su nas Češi prelako prelazili u igri jedan na jedan, suci su na stalno isključivali pa ni vratari tu nisu ništa mogli jer su sve to bili šutevi iz blizine. Čim smo u obrani malo stisnuli sve je bilo dalje lako – rekao je Lučin.

Bila je ovo naša prva utakmica nakon osvajanje srebre medalje, nema više Karačića, Duvnjaka i Pešića, zbog ozljeda ni Martinovića, Srne i D. Mandića, a opet smo izgledali jako dobro?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Pokazali smo da imamo širinu. Igrali smo bez dva ključna igrača napada,Srne i Martinovića, a opet nije se to osjetilo u igri. U Brnu sam imao svoj dan, u Zagrebu će imati netko drugi – naglasio je Lučin.

Bila je sjajna atmosfera u Brnu, no u Areni će biti još bolja?

- U to ne smuljam Svi jeda čekamo da zaigramo u dvorani koja nam je donijela toliko sreće na svjetskom prvenstvu, Gledatelji su to prepoznali, ulaznica za nedjelju više nema i bit će to još jedan spektakl. Da se mene pita ja bih i protiv Luksemburga igrao u Areni i vjerujem da bi i protiv tako slabog suparnika bila puna dvorana – zaključio je Lučin.