Hrvatska slomila Čehe i najavila spektakl u Areni! Nije bilo Duvnjaka i sedmorice srebrnih

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Češku u Brnu rezultatom 35:29 u susretu 3. kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se održati početkom iduće godine. Nakon što su u studenom ostvarili pobjede protiv Belgije i Luksemburga, sada su izabranici Dagura Sigurdssona nastavili s maksimalnim učinkom. Za četiri dana, u nedjelju od 17.30 sati u zagrebačkoj Areni održat će se i susret 4. kola ovih istih suparnika. Pobijedi li Hrvatska, osigurat će nastup, ali i prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini za odlazak na europsku smotru koju će sljedeće godine organizirati Danska, Norveška i Švedska.

Bila je to prva utakmica naših rukometaša nakon osvojenog srebra na SP-u i to bez ozlijeđenih Ivana Martinovića, Zvonimira Srne i Davida Mandića. Bila je to i uvjerljiva pobjeda u kojoj su hrvatski rukometaši prelomili dvoboj protiv Čeha početkom drugog dijela, ogromnom serijom 7-0.

Prvo poluvrijeme bilo je dosta čudno jer smo dominirali i konstantno vodili, najviše s tri razlike, da bi Češka u završnici povela s 18-17, a izjednačio Mateo Maraš golom s 11 metara. Bilo je to poluvrijeme u kojem je Hrvatska imala čak pet isključenja i nijednu jedinu obranu Dominika Kuzmanovića i Mateja Mandića. U napadu je briljirao Tin Lučin sa šest golova iz šest pokušaja, a i Marin Šipić je zabio četiri pogotka bez ijednog promašaja.

Odmah na početku drugog dijela Hrvatska je pokazala kvalitetu i utišala dobrano ispunjenu dvoranu u Brnu. Serijom od čak 7-0 na otvaranju drugog dijela, Hrvatska je slomila Čehe i otvorila put ka mirnoj završnici. Razbranio se i Kuzmanović koji je dvoboj završio sa šest obrana. Lučin je završio utakmicu sa 9 pogodaka iz 11 pokušaja, Mario Šoštarić je zabio 7, a Šipić je završio sa pet golova. Čeh je predvodio Tomas Piroh sa 7 pogodaka.

Hrvatska vodi u skupini s 6 bodova, Češka je druga s 4, a Luksemburg i Belgija su bez bodova. Na EURO prolaze prve dvije selekcije iz svake skupine.