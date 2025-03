Bivši hrvatski izbornik nakon 15 godina vraća se u naš muški rukomet

Željko Babić, naš poznati rukometni trener i bivši izbornik reprezentacije, vraća se u Hrvatsku. Na pregovorima je da preuzme klupu Sesveta dok bi Igor Vori preselio u kancelariju i obavljao dužnost sportskog direktora kluba. "S Igorom smo dogovorili da je tako najbolje jer uz sve njegove obaveze teško je biti trener. S Babićem bi sigurno dogovorili malo dulju suradnju, on je trener koji sjajno radi s mladim igračima, a to je ono što nam upravo treba. O njegovim trenerskim uspjesima ne treba posebno govoriti, on je pravi čovjek za naš klub", rekao jer Josip Ćurković, predsjednik RK Sesvete.

Željko Babić donedavno je bio trener grčkog Olympiacosa, a u hrvatski muški rukomet vraća se nakon dugo vremena. Zadnji angažman u muškom rukometu imao je prije 15 godina kada je bio pomoćni trener u Zagrebu. Inače, u hrvatskom rukometu bio je kratko 2022. godine, ali u ženskom. Postao je trener Podravka Vegete a nakon domaćeg poraza od Dugog Sela, klub je tada izdao priopćenje: "Trener Željko Babić je nakon poraza od Dugog Sela ‘55 na domaćem terenu 25:26 ponudio svoju ostavku vodstvu. Ostavka je jednoglasno prihvaćena od strane Nadzornog odbora RK Podravke s.d.d." Trener se uoči spomenutog sastanka Nadzornog odbora obratio i igračicama i suradnicima i poručio. "Hvala mojim suradnicima i svima u klubu."

Babić je imao solidnu igračku karijeru. Igrao je za Metković, Zagreb, te talijanske klubove Pallamano i Modenu. Kao trener počeo je u Akademiji Balić-Metličić, a potom je bio trener Metkovića, Krškog, Splita, Meškova, Gorenja, Pelistera i Olympiacosa. Kao pomoćnik Slavka Goluže s hrvatskom muškom reprezentacijom osvojio je europsku, svjetsku i olimpijsku broncu, a kao izbornik hrvatske broncu na Europskom prvenstvu u Poljskoj 2016. godine.

"Nažalost, rano smo ispali u hrvatskom kupu,a li još uvijek se nadamo da u domaćem prvenstvu možemo do drugo mjesta ili trećeg koje osigurava nastup u Europi", zaključio je Ćurković.