Antonio Plazibat ima novog protivnika, Levi Rigters otkazao nastup

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat dobio je novog protivnika za svoju povratničku borbu. Tridesetjednogodišnji Solinjanin se u ring vraća 13. prosinca nakon dvije i pol godine pauze zbog ozljede.

Plazibatov protivnik na Glory Collision 8 priredbi u Arnhemu trebao je biti Levi Rigters, no Nizozemac je otkazao nastup, piše Croring.

Umjesto nizozemskog borca uskočio je 35-godišnji Nordine Mahieddine, koji ima dvije pobjede u nizu (Abdarhmane Coulibaly i Nikola Filipović).

Iskusni Francuz iza sebe ima 45 borbi, a u njih 29 (13 nokauta) je pobijedio. Ima 15 pobjeda i jedan poništeni meč.

Plazibat i Mahieddine već su se dva puta sreli u ringu. Prvi put 2019. u Parizu kada je hrvatski borac pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca, a u revanšu sljedeće godine u Rotterdamu je Francuz u borbi punoj preokreta slavio podijeljenom odlukom sudaca.

– Želim Leviju brz oporavak. Za mene se ništa ne mijenja. Imam samo jednu misiju – nokautirati onoga tko stane pred mene. To može biti Levi, Nordine, Rico… Nije bitno. Pobijedit ću, a onda idem po sve na ‘Last Heavyweight Standing” turniru – istaknuo je Antonio Plazibat.

Pobjednik meča ide na turnir osmorice najboljih kickboksača svijeta, koji će se održati sljedeće godine.

Plazibat je posljednju borbu imao u lipnju 2023. kad se borio sa slomljenom rukom protiv Tariqa Osara, a Nigerijac je pobijedio nokautom u petoj rundi. Naš borac je trenutačno na omjeru s 22 pobjede (13 nokauta) i pet poraza.