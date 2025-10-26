VIDEO Svijet bruji o usporenoj snimci i suludom potezu UFC borca, ovo izgleda jezivo

Borba za naslov prvaka teške kategorije između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea u Abu Dhabiju obećavala je spektakl, no završila je kontroverzom koja je šokirala borilački svijet. U dinamičnoj prvoj rundi, Gane je pokazao veliku vještinu, uspješno je branio rušenja i oštrim udarcima raskrvario nos prvaku. Činilo se kako nas čeka duga borba, no pred sam kraj runde dogodio se šokantan trenutak. U jednoj izmjeni, Ganeovi prsti završili su duboko u oba oka britanskog borca, nakon čega je sudac odmah prekinuo borbu.

Aspinall je odmah signalizirao da ima ozbiljnih problema s vidom. Tijekom petominutne pauze, više je puta ponovio liječniku: "Ne vidim, ne vidim ništa". Iako je liječnik potvrdio da sama očna jabučica nije teže oštećena, Aspinallova nemogućnost da nastavi bila je očita. Sudac nije imao izbora nego prekinuti meč, koji je proglašen "bez pobjednika" (No Contest). To znači da je Tom Aspinall zadržao pojas prvaka, ali na način na koji to nitko nije želio, te je odmah prevezen u bolnicu.

Did I want to see Aspinall tough it out, fuk yes. Problem is, you can't fight if you can't see. You can't convince me it wasn't intentional. Look at this BS. Gane is a sucker for this. pic.twitter.com/dATu7RqJxw — ⒷⒾⒼ ⒷⒺⓇⓉⒽⒶ (@RyanBlazik55) October 25, 2025

Odluka o prekidu izazvala je glasno negodovanje publike. Vidno frustrirani Aspinall im se obratio preko mikrofona: "Zašto zviždite? Upravo sam dobio prst duboko u oko! Što bih trebao učiniti? Ne vidim!", vikao je Englez. S druge strane, Ciryl Gane bio je jednako razočaran, pavši na koljena u nevjerici. Kasnije se ispričao svima, naglasivši da nije bilo namjere. "Jako mi je žao zbog ovoga. Žao mi je publike, Toma i mene samog. Nije bilo namjerno, bila je nesreća", izjavio je Gane.

Cijelu situaciju komentirao je i predsjednik UFC-a, Dana White, koji je prekršio vlastito pravilo i odmah najavio idući korak. "Sjajna predstava, usr**o finale", rekao je White, pohvalivši Ganea. Potvrdio je ono što su svi priželjkivali: "Revanš je jedino što ima smisla. To je borba koju ćemo organizirati što je prije moguće", izjavio je White. Ta je odluka, kako piše i Bloody Elbow, stavila na čekanje drugog izazivača, Alexandera Volkova, koji će morati pričekati svoju priliku za naslov.