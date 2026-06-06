Antonelli najbrži na zadnjem slobodnom treningu za VN Monaca

Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) postavio je u subotu najbrže vrijeme na trećem i posljednjem slobodnom treningu za Veliku nagradu Monaka, šestu etapu Svjetskog prvenstva Formule 1.

Vodeći u prvenstvu završio je ispred dva Ferrarija - Charlesa Leclerca i Britanca Lewisa Hamiltona.

Manje od tri sata prije početka kvalifikacija, Antonelli se istaknuo kao favorit za osiguranje svog četvrtog pole positiona sezone.

Njegov momčadski kolega Britanac George Russell, koji već zaostaje za Talijanom 43 boda u ukupnom poretku, završio je četvrti, s više od sedam desetinki sekunde zaostatka.