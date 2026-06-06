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ISPRED FERRARIJA

Antonelli najbrži na zadnjem slobodnom treningu za VN Monaca

Formula One: Formula One Heineken Las Vegas Grand Prix
Lucas Peltier/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.06.2026.
u 14:32

Manje od tri sata prije početka kvalifikacija, Antonelli se istaknuo kao favorit za osiguranje svog četvrtog pole positiona sezone.

Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) postavio je u subotu najbrže vrijeme na trećem i posljednjem slobodnom treningu za Veliku nagradu Monaka, šestu etapu Svjetskog prvenstva Formule 1.

Vodeći u prvenstvu završio je ispred dva Ferrarija - Charlesa Leclerca i Britanca Lewisa Hamiltona.

Manje od tri sata prije početka kvalifikacija, Antonelli se istaknuo kao favorit za osiguranje svog četvrtog pole positiona sezone.

Njegov momčadski kolega Britanac George Russell, koji već zaostaje za Talijanom 43 boda u ukupnom poretku, završio je četvrti, s više od sedam desetinki sekunde zaostatka. 
Ključne riječi
Formula 1 Kimi Antonelli

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