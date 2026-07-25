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BROJNI KOMENTARI NA OBJAVU

Objavljena snimka divljanja u svatovskoj koloni u Zagrebu: Vozač driftao po Slavonskoj, začule se policijske sirene

Facebook screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
25.07.2026.
u 21:56
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Na videosnimci vidi se kako vozač automobila, koji je predvodio svadbenu povorku s barjakom, izvodi driftanje na prometnici i pritom ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu

HRT Radio Sljeme objavio je na svojoj Facebook stranici snimku opasne vožnje u svatovskoj koloni na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, koja se dogodila u subotu oko 19 sati.

Na videosnimci vidi se kako vozač automobila, koji je predvodio svadbenu povorku s barjakom, izvodi driftanje na prometnici i pritom ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu. – Driftanje po Slavonskoj… Maloprije ispred HRT-a – "barjaktar" opasno ugrožava sigurnost cijele svadbene povorke, ali zvuči kao da policiji nije promaknulo – objavili su iz HRT Radija Sljeme.

Na snimci se potom čuju policijske sirene, nakon čega vozač prestaje s opasnim manevrima. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su upoznati sa snimkom događaja te da provode izvide i utvrđuju sve okolnosti slučaja.

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Komentara 9

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Avatar OtuzanKIaun
OtuzanKIaun
22:21 25.07.2026.

Znate li što je barjaktar?

PU
puran
23:00 25.07.2026.

Skupo bu ga koštal dar svadbeni.

Avatar nisam rekao
nisam rekao
22:03 25.07.2026.

šiptarska svadba usred Zagreba.

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