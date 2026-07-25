Objavljena snimka divljanja u svatovskoj koloni u Zagrebu: Vozač driftao po Slavonskoj, začule se policijske sirene

HRT Radio Sljeme objavio je na svojoj Facebook stranici snimku opasne vožnje u svatovskoj koloni na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, koja se dogodila u subotu oko 19 sati.

Na videosnimci vidi se kako vozač automobila, koji je predvodio svadbenu povorku s barjakom, izvodi driftanje na prometnici i pritom ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu. – Driftanje po Slavonskoj… Maloprije ispred HRT-a – "barjaktar" opasno ugrožava sigurnost cijele svadbene povorke, ali zvuči kao da policiji nije promaknulo – objavili su iz HRT Radija Sljeme.

Na snimci se potom čuju policijske sirene, nakon čega vozač prestaje s opasnim manevrima. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su upoznati sa snimkom događaja te da provode izvide i utvrđuju sve okolnosti slučaja.