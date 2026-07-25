Šef obavještajaca izrekao nešto zastrašujuće: Smrt za Ruse dolazi u 20 minuta, otkrio i zašto

Prosječni životni vijek ruskog regruta koji stigne na bojno polje u Ukrajini iznosi samo 20 do 30 minuta. To je izjavio direktor američke CIA-e John Ratcliffe, pripisujući tako kratko preživljavanje ukrajinskim napadnim dronovima opremljenim umjetnom inteligencijom. Ratcliffe je govorio na Summitu o obrani i inovacijama u Pennsylvaniji. "Naše obavještajne procjene u skladu su s nekim javno dostupnim izvještajima koje ste možda vidjeli iz Ukrajine govore da prosječni očekivani životni vijek ruskog regruta koji trenutno stiže na bojno polje u Ukrajini procijenjen je na između 20 i 30 minuta", rekao je šef CIA-e. "To je zato što su AI-dronovi postali tako specijalizirani, jeftini strojevi za ubijanje", dodao je Ratcliffe.

Prema riječima direktora CIA-e, ukrajinski dronovi opremljeni umjetnom inteligencijom postali su ključni faktor koji usporava rusko napredovanje unatoč ruskoj brojčanoj nadmoći. Ratcliffe je potvrdio da američke obavještajne službe dijele procjene koje su se dosad pojavljivale u otvorenim izvorima. Sekundarni izvori koji su prenosili njegove izjave navode da Rusija tjedno gubi oko 7.000 vojnika. Upravo jeftini AI-dronovi omogućuju Ukrajini da nanosi tako teške gubitke i usporava ruske ofenzive.

Ovo je prvi put da je tako visoki američki obavještajni dužnosnik javno potvrdio koliko je rat postao smrtonosan za ruske postrojbe. Ratcliffeova izjava dolazi u trenutku kada Ukrajina sve više ovisi o jeftinim, masovno proizvedenim dronovima koji mogu autonomno locirati i napadati ciljeve. Ukrajinski AI-dronovi, kako ih opisuje šef CIA-e, predstavljaju 'specijalizirane i jeftine strojeve za ubijanje' koji su temeljito promijenili dinamiku rata na frontu, piše Bloomberg.

Institut za proučavanje rata izvještava da Kremlj i dalje ponavlja rusku predanost svojim maksimalističkim ratnim ciljevima potpune ukrajinske kapitulacije dok ruske snage ne uspiju postići značajne operativne dobitke. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio jeda je govor ruskog predsjednika Vladimira Putina iz lipnja 2024., u kojem je naglasio maksimalističke ratne ciljeve Rusije, uključujući potpuno povlačenje Ukrajine s teritorija pod kontrolom Ukrajine u Luganskoj, Donjeckoj, Zaporiškoj i Hersonskoj oblasti te odustajanje od ukrajinskih težnji za pristupanjem NATO-u prije bilo kakvih mirovnih pregovora, i dalje osnova uvjeta Kremlja za okončanje rata u Ukrajini. Bloomberg je izvijestio, pozivajući se na tri osobe bliske Kremlju, da Rusija nije voljna vratiti bilo koji ruski okupirani teritorij u Ukrajini kao dio bilo kakvog mirovnog prijedloga te da je Putin predan vojnom zauzimanju ostatka Donjecke oblasti i uspostavljanju „tampon zone“ duž pograničnih područja sjevernih Sumske i Harkovske oblasti. ISW je uočio dokaze na temelju kojih procjenjuje da su ruske snage do sada u 2026. zauzele ukupno samo 81,1 četvornih kilometara, dijelom zbog značajne ukrajinske protuofenzive proljeće-ljeto 2026., te da su do sada u 2026. zauzele ili infiltrirale 626,85 četvornih kilometara. Ruske snage ne kontroliraju teritorij na koji su se samo infiltrirale. Ruski dužnosnici nastavljaju preuveličavati ruske uspjehe na bojnom polju kako bi konstruirali lažnu stvarnost koja, čini se, oblikuje Putinovo razumijevanje situacije i potiče ga da ustraje u odbijanju kompromisa u pogledu svojih zahtjeva.

Čini se, prema ISW-u da Kremlj postavlja uvjete za potencijalnu mobilizaciju i priprema se za moguće građanske nemire u Rusiji koji bi mogli proizaći iz mobilizacije. Ruska Državna duma usvojila je 22. srpnja zakon koji omogućuje građanima s neizbrisanim i aktivnim kaznenim dosjeima, uključujući i za zločine povezane s krijumčarenjem droge i organiziranim kriminalom, da potpišu ugovore s ruskim Ministarstvom obrane (MO) tijekom formalnih razdoblja mobilizacije. Mobilizacija ostaje vrlo osobna odluka za Putina i u konačnici ovisi o Putinovoj osobnoj percepciji situacije na bojištu i stabilnosti Kremlja, te ostaje nejasno hoće li Putin donijeti takvu odluku u bliskoj budućnosti ili kako bi izgledala njegova objava mobilizacije. Ruski vođa također pokušava umanjiti ruske ekonomske probleme unatoč kontinuiranoj krizi nestašice goriva i širem padu ruskog gospodarstva.