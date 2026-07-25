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TENIS

Korpatsch traži drugi naslov u karijeri na domaćem terenu: Čeka ju opasna Mađarka

WTA 250 - Hamburg Open
Fabian Bimmer/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.07.2026.
u 23:10
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Bondar je nakon tri sata i 17 minuta borbe u polufinalu nadigrala Armenku Elinu Avanesjan sa 7-6 (3), 4-6, 7-6 (2)

U finalu WTA turnira tenisačica u Hamburgu igrat će Mađarica Anna Bondar i rođena Hamburžanka Tamara Korpatsch.

Bondar je nakon tri sata i 17 minuta borbe u polufinalu nadigrala Armenku Elinu Avanesjan sa 7-6 (3), 4-6, 7-6 (2), dok je Korpatsch imala mnogo lakši posao s obzirom da joj je Egipćanka Mayar Sherif predala polufinale kod 6-1, 2-0 za Njemicu zbog ozljede noge.

Za 29-godišnju Bondar ovo je drugi plasman u finale na WTA Touru u karijeri, a i prvi je igrala u Hamburgu i to prošle godine kada je izgubila od Francuskinje Lois Boisson.

Za 31-godišnju Korpatsch ovo je treći plasman u finale u karijeri, jedini naslov je osvojila u Cluju prije tri godine, dok je ranije ove godine u Ostravi izgubila finale od Britanke Katie Boulter.

Ključne riječi
Hamburg tenis

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