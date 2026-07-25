Stjuardese otkrile najmračnije tajne svoga posla, nećete vjerovati što se sve događa na letovima

Zlostavljanje, seksualno uznemiravanje, svađe u alkoholiziranom stanju i nečistoća, to su svakodnevne pojave s kojima se suočavaju članovi kabinskog osoblja na letovima. U razgovorima s britanskim stjuardesama i stjuardima Guardian otkriva mračnu stranu zrakoplovne industrije. Nedavno na na početku sezone godišnjih odmora, 30-godišnji pijani Britanac pokušao je poljubiti muškog stjuarda na letu prema Mallorci. Nakon tjedan dana odmora uhitili su ga na povratku u zračnoj luci Palma. Slični incidenti postaju sve češći. Pojava tzv. 'bijesa u zraku' eksplodirala je nakon pandemije. U Sjedinjenim Državama broj incidenata 2021. bio je veći nego u prethodnih 30 godina zajedno. U Ujedinjenom Kraljevstvu nema službene statistike, ali sindikat Unite upozorava na ozbiljan problem. Prema istraživanju Unitea, čak 34 % žena u kabinskom i zemaljskom osoblju doživjelo je seksualno napastovanje na poslu. Čak 67 % doživjelo je neželjeno flertovanje ili seksualne primjedbe, 55 % neprimjeren dodir, a 40 % je bilo izloženo pornografskom sadržaju.

Clara (26), koja radi za niskobudžetne kompanije više od dvije godine, objašnjava kako stoje stvari. "Momačke večeri su najgore od svih. Ljeto je gore od zime, Ibiza gore od Bruggea. Anglosaksonci obožavaju piti. Čim stignu na aerodrom, počinju piti. Zrakoplov im je kao mjesto gdje se mora konzumirati. Piju kao da nikad prije nisu pili. Poljaci također puno piju, ali drže alkohol jako dobro", kazala je za Guaradin. Putnici se često ponašaju kao da su u noćnom klubu. "Kažu stvari poput 'Stvarno si slatka' ili ‘Nikad nisam vidio tako lijepu stjuardesu’. Nude ti piće, traže Instagram“, dodaje Clara.

Emma, koja radi za premium aviokompaniju više od deset godina, kaže: "Moj posao privlači seksualno uznemiravanje. Nisam sigurna bih li sve što sam doživjela nazvala napadom, ali vrlo je rijetko da netko, posebno žena nije bila uznemiravana"

Zlostavljanje se događa i izvan aviona, na putu na posao i s posla samo zato što nose uniformu. "Nezamislivo je hodati u uniformi. Svi moji kolege kažu isto", ističe Clara. Thomas, 27-godišnji stjuard primjućuje razliku prema spolu. "Stavovi putnika prema kabinskom osoblju jako se mijenjaju ovisno o spolu. Kao da se na visini aktivira neki prapovijesni muški mozak. Putnici ne prihvaćaju autoritet ženskog osoblja. Kad se ja pojavim, stvari se obično smire", dodaje.

Problemi postoje i među kolegama. Clara opisuje jednog takvog. "Svakoj ženi govorio je 'Bit ćeš mi buduća žena'. Svaki put kad bi me uhvatio za ruku, rekla bih mu da se ne dodirujemo", kazala je za Guardian.

Sergei (27), koji radi za niskobudžetnu kompaniju, morao je intervenirati na letu. " Tukli su se, grizli i grebli. Morao sam ih držati na suprotnim krajevima aviona", dodaje. Jedan od najčešćih sukoba je kad putnici odbiju sjesti. Razlog je ekonomski – ako se netko ozlijedi, kompanija je odgovorna. "Također, je jedan čovjek aktivirao detektor dima u toaletu, pa sam otišao istražiti i on je imao vape u ruci, ali je to porekao. Rekao sam: 'Pa kako si uspio aktivirati alarm?', a njegova djevojka je rekla: 'Prdenjem.'", ispričao je. Par ga je i dalje nastavio vrijeđao dok je čovjeka odvodil policija nakon slijetanja.

"Jednom sam bila rastrgana", kaže Clara. Dijete je trebalo na WC, a otac se toliko naljutio da je rekao sinu da piški u bočicu. Ali kad su izašli iz aviona, bacio je bočicu s urinom na moje kolege. Samo im ju je bacio kao: 'Evo, vi se pobrinite za to', kao što biste nešto bacili psu", kazala je. Drugi se tip toliko razbjesnio da je mokrio po vratima kabine. Nagledali su se i izmeta razmazanog po vratima WC-a. "Kad radite četiri polijetanja i četiri slijetanja u jednom danu, to je iscrpljujuće. Ovo nije posao koji možete raditi cijeli život", zaključila je Clara.