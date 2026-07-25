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Novi veliki potez Florentina Pereza, Real sve dogovorio s najtraženijim talentom na svijetu: Cijena je astronomska

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
25.07.2026.
u 22:46
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Real ima jaku konkurenciju u vidu dvostrukog prvaka Europe PSG-a

Yan Diomande uskoro bi trebao postati igrač Real Madrida. Vijest je na društvenim mrežama potvrdio najpovjerljiviji insajder za transfere u svijetu nogometa Fabrizio Romano. Kraljevski klub za krilnog napadača RB Leipziga ponudio je 90 milijuna eura fiksne odštete plus deset milijuna eura kroz moguće bonuse.

Nijemci su tu ponudu odbili, ali Real je dogovorio osobne uvjete s igračem što je veliki korak prema realizaciji transfera. Real se zato sprema vratiti s financijski izdašnijom ponudom koja bi zadovoljila apetite njemačkog kluba. 19-godišnji Bjelokoščanin na scenu se probio sjajnim igrama prošle sezone.

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Zabio je 15 golova i dodao 11 asistencija u 46 nastupa u svim natjecanjima, a sa sjajnim predstavama nastavio je i na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Real ima jaku konkurenciju u vidu dvostrukog prvaka Europe PSG-a. 

Iako je dogovorio osobne uvjete s Realom, Parižani i dalje vidi svoju šansu da ga dovede. Početkom ljeta mnogi su klubovi bili u kombinacijama da ga dovedu, ali sada je jasno kako su se iskristalizirala dva favorita koji će voditi žestok rat za mladog dragulja.
Ključne riječi
RB Leipzig PSG Real Madrid Yan Diomande

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