Europski Maldivi' pali na dno ljestvice: Imaju najprljavije more, a ove dvije zemlje su pobjednici

Albanija, destinacija koju su u posljednjim godinama često nazivali 'europskim Maldivima' zbog bijelog pijeska i tirkiznog mora, našla se na dnu ljestvice kvalitete vode za kupanje u Europi. Prema istraživanju britanske organizacije Which?, Albanija ima najprljavije more na kontinentu. Analiza je obuhvatila 22.289 izvještaja Europske agencije za okoliš (EEA) o kvaliteti voda. Dok je 96 % plaža u Europskoj uniji zadovoljilo minimalne standarde, u Albaniji je samo 16,8 % ocijenjeno kao „izvrsno“. Čak 23 % plaža ima lošu kvalitetu vode, što znači značajnu prisutnost fekalnih bakterija. Za usporedbu, u Ujedinjenom Kraljevstvu je samo 7 % plaža ocijenjeno lošom kvalitetom.

Mnogi posjetitelji Albanije na društvenim mrežama dijele razočaravajuća iskustva. TikToker @paveltrips nazvao je plažu u Durrësu 'najgorom plažom u Europi' i pokazao snimke smeća po pijesku, oronulih zgrada... Na TripAdvisoru jedan korisnik piše: "Smeće posvuda i nema nikakve usluge čišćenja. Ploče na glavnoj ulici polomljene, rupe i otvoreni šahtovi. Visoke zgrade prazne, neobojene i ispucale. Na plaži smeće posvuda", piše Miror.

Posebno je razočaranje destinacija Ksamil, poznata po fotografijama s visećim mrežama nad morem. Snimke „očekivanja vs. stvarnost“ pokazuju potrgane mreže, polomljeni namještaj i pretrpane kante za smeće. Plaža ima prosječnu ocjenu od samo 2,7 zvjezdica.

Jedna recenzija iz rujna 2025. kaže: "Plaža je potpuno privatizirana. Nema mjesta osim ako ne platite 10 eura za gužvu na ležaljkama koje su centimetar jedna od druge. Društvene mreže su je prenapuhale – bolje je izbjegavati". Drugi posjetitelji žale se na ogromnu gužvu, previše ležaljki i glasnu glazbu koja uništava mir.

More se onečišćuje zbog prelijevanja kanalizacije ili poljoprivrednog otpada, što dovodi do pojave bakterija E. coli i crijevnih enterokoka. Te bakterije mogu izazvati infekcije kože, ušiju i očiju, proljev i povraćanje, a posebno su opasne za djecu i starije osobe. Neka područja u Albaniji ipak imaju izvrsnu kvalitetu vode, poput sela Dhërmi i grada Vlore, trećeg najvećeg grada u zemlji.

Na vrhu ljestvice najčišćih voda za kupanje nalaze se Cipar (100 % izvrsnih) i Grčka (97,1 %). Albanska nacionalna turistička agencija (NTA) još nije službeno komentirala rezultate istraživanja.