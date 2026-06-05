Potpuna dominacija Ferrarija u Monaku: Hamilton najbrži, Leclerc odmah iza njega

Na drugom slobodnom treningu uoči nedjeljne VN Monaka, šeste utrke ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Formule 1, najbrži je bio Britanac Lewis Hamilton, vozač Ferrarija.

Sedmerostruki svjetski prvak Hamilton ostvario je najbrže vrijeme od 1:13.026, a kvalitetan nastup Ferrarija upotpunio je domaći vozač Charles Leclerc koji je bio drugi najbrži. Leclerc je, inače, ostvario najbolje vrijeme na prvom treningu.

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iza njih su se plasirali Nizozemac Max Verstappen te potom dvojac iz Mercedesa, Britanac George Russell i vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva, Talijan Kimi Antonelli.

U subotu će se voziti posljednji slobodni trening u 12 sati te službene kvalifikacije u 16 sati. U nedjelju Velika nagrada Monaka, utrka ulicama Monte Carla, starta u 15 sati.