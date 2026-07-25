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NIŠTA OD GRČKE

Odlične vijesti za Dinamo: Pisalo se kako je sve već gotovo, ali Livaković je ipak odbio bogatu ponudu

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 16:47
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Poznato je i kako je igraču najveća želja povratak u Dinamo, a to je vjerojatno i razlog zašto je odbio bogatu ponudu Grka. Olympiacos mu je bio spreman izjednačiti plaću koju ima u Fenerbahčeu

Grčki velikan Olympiacos u posljednjih je nekoliko dana postao ozbiljan kandidat za dovođenje hrvatskog reprezentativnog vratara Dominika Livakovića. Proširila se informacija i kako je transfer već dogovoren za odštetu od četiri i pol milijuna eura, ali igračev menadžer Andy Bara potvrdio je za tportal kako je ona netočna. Livaković je tako još uvijek igrač Fenerbahčea.

Zagrebački Dinamo već ga dugo pokušava vratiti u svoje redove nakon isteka šestomjesečne posudbe. Činilo se kako su nade navijača plavih potonule kada se umiješao Olympiacos, ali mogućnost za povratak još uvijek postoji. Dinamo je već poslao ponudu od tri milijuna eura koja je odbijena, a s ovim je jasno kako se pregovori nastavljaju.

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Poznato je i kako je igraču najveća želja povratak u Dinamo, a to je vjerojatno i razlog zašto je odbio bogatu ponudu Grka. Olympiacos mu je bio spreman izjednačiti plaću koju ima u Fenerbahčeu - između dva i tri milijuna eura godišnje. To je novac koji mu Dinamo ne može ponuditi, ali jedinici bvatrenih novac očito nije jedini faktor.

Već neko vrijeme nema novih informacija o pregovorima između Dinama i Fenera. Poznato je samo da interes za Livakovića pokazuju i Torino, Crystal Palace i Celtic.
Ključne riječi
Olympiacos Fenerbahče Dinamo Dominik Livaković

Komentara 4

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BI
billynik
17:19 25.07.2026.

Koliko je Boban iskrsirao za kojekakva pojačanja koja su se svi odreda pokazala promašenim a kod Livakovica cjepidlači iako nam je on donio prošlo prvenstvo.

ZO
Zonasumraka4
17:38 25.07.2026.

Dok ova saga završi ostat će Dinamo bez lige prvaka, a možda i europske lige s obzirom kojeg vratara amatera ima....

Avatar Scuderia
Scuderia
17:30 25.07.2026.

Trebao je Dinamo dovesti besplatno golmana Zelenrotskih otoka. Dobar vratar, veliki marketinški potencijal, besplatan.

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