Poznato gdje je zapelo u pregovorima Reala i Viniciusa: Želi dvostruko veću plaću

Vinicius Junior ove sezone ulazi u posljednju godinu ugovora s madridskim Realom. Kraljevski klub i igrač već su nekoliko puta održavali pregovore o produljenju ugovora, ali zasad bezuspješno. Razlog je što Vinicius traži značajnu povišicu koju mu klub nije spreman dati.

Vincius želi plaću u rangu najveće zvijezde Kyliana Mbappea, dok klub smatra kako njegove igre na pokazuju da zaslužuje toliko zarađivati. Brazilac po aktualnom ugovoru prima 15 milijuna eura neto, a tu plaću želi poduplati, odnosno 30 milijuna eura godišnje neto. Real mu je s druge strane spreman ponuditi najviše 20.

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Cijelu situaciju prati londonski Arsenal. Novinar David Ornstein objavio je kako Topnici prate situaciju oko Viniciusa i spremni su započeti pregovore s Realom, ako Vincius ne produži ugovor. Situacija, kako se sada čini, nije ni blizu razrješenja. Brazilac je bez sumnje jedan od najboljih igrača svijeta, kada je u formi.

S druge strane, vrlo je sklon oscilacijama te su u Realu već neko vrijeme nezadovoljni njegovim igrama.