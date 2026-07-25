Ovo je kći Miroslava Škore, rijetko se pojavljuje u javnosti i sada se pojavila u spotu za njegovu novu pjesmu

Miroslav Škoro objavio je novu pjesmu "Laži, Mare" koju je je posvetio svojoj mami Nedi i baki Mari, a u spotu se pojavljuje i njegova kći Ivana i sin Matija. Glazbenik je svojim pratiteljima na društvenim mrežama napisao kako je ova pjesma prepjev narodne makedonske pjesme naziva "Laži, laži, Vere" i koja mu se toliko svidjela otkako ju je prvi put zasvirao s Ivicom Plivelićem da je odmah znao kako želi nešto napraviti s ovom skladbom. Glazbenik je sretan što mu se u ovoj pjesmi kao prateći vokal pridružila i kći Ivana za koju kaže da ima najviše glazbenog talenta u cijeloj obitelji. U objavi na Instagramu podijelio je s pratiteljima i dio svoje obiteljske povijesti i približio im je priču o ženama u njegovoj obitelji kojima je posvetio ovu pjesmu.

"Moja pokojna majka Nediljka Škoro, rođena Gabelica, iz Podbablja Gornjeg u Imotskoj krajini, često je znala uzdahnuti: “E, majko moja, pokojna Mare…”. Bio sam mlad i nisam razumio zašto joj svaki puta zasuze zelene oči, u kojima je nosila svu ljubav svijeta za svoju obitelj, djecu, imotski kamen i slavonsku ravnicu, kada se sjeti svoje matere. Koliko ja znam iz njezine priče, Mara Gabelica, njezina majka, a moja baka, umrla je 1943. godine, rađajući petu curicu. Mara se djevojački prezivala Patrlj i iza sebe je ostavila supruga, mog dida Marka, i tri kćeri: Slavu, Tonku i Nedu. Pričali su da je bila lipa i šesna divojka i žena i u mojim je mislima Mara oduvijek bila vila iz najljepših narodnih pjesama i legendi koju mama Neda zaziva kad joj je teško. Zamišljao sam kako njezin duh uvijek lebdi tu negdje. S jeseni, zime i proljeća nad našom višnjevačkom kućom, a ljeti nad onom malenom kužinom isklesanom u živom biokovskom kamenu u Gabelicama. Tamo sam proveo najljepše dane svog djetinjstva, kuhajući s tetom Jelom na kominu rašćiku u bronzinu i pijući kacijolom vodu iz sića koji je visio tik do ulaznih vrata. Danas, u svojim šezdesetima, razumijem svoju Nediljku jer i sam znam ponekad uzdahnuti:

“E, majko moja, pokojna Nede…” i eto, tim uzdasima u čast, prepjevao sam ovaj makedonski glazbeni dragulj.", napisao je Škoro i dodao: "Pjesma je posveta mojoj majci Nedi i mojoj baki Mari. Snimili smo je moja djeca i ja. Ivana pjeva i glumi u spotu, koji je Zdravko Valentin snimio u Rašćanima kod Imotskog, Matija svira gitaru, a produkciju je radio moj cjeloživotni prijatelj i čovjek koji je također, kao dijete, rano ostao bez majke, Ivica Murat. Vaš Miroslav Škoro".