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TOUR DE FRANCE

Zadnja etapa zbog šumskih požara skraćena za gotovo 50 kilometara

Tour de France
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.07.2026.
u 23:45
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Nakon ceremonijalnog starta u Thoiryju, gdje je etapa i originalno trebala početi, vozači će autobusima biti prebačeni u Pariz gdje će započeti utrkivanje

Posljednja, 21. etapa najveće svjetske biciklističke utrke "Tour de Francea", koja će se održati u nedjelju, skraćena je s originalna 133 kilometra na 89 kilometara kako bi se smanjio pritisak na djelatnike posebnih službi u Francuskoj koji se bore sa šumskim požarima, osobito u regiji Gironde u blizini Bordeauxa, objavili su organizatori.

Nakon ceremonijalnog starta u Thoiryju, gdje je etapa i originalno trebala početi, vozači će autobusima biti prebačeni u Pariz gdje će započeti utrkivanje. Zbog izbacivanja dijela etape izvan samog glavnog grada trasi su dodana dva kruga po Elizejskim poljanama kako bi navijači mogli pozdraviti vozače koji su "preživjeli" tri tjedna utrkivanja diljem Francuske.

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"Hitne su službe u potpunosti mobilizirane u borbi sa šumskim požarima, dok policija radi na osiguranju pogođenih područja i zaštiti stanovništva. Stoga je ministar unutarnjih poslova odlučio prebaciti neke od djelatnika koji su prvotno bili angažirani za osiguranje rute utrke na područja pogođena požarima", stoji u priopćenju.
Ključne riječi
Etapa Tour de France

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