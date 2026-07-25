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PLAVI SE POJAČAVAJU

Dinamo sprema nova pojačanja: Livaković je prioritet, ali stižu još tri napadača?

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Autor
Robert Junaci
25.07.2026.
u 08:00
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Rodriguez još neko vrijeme neće biti spreman iako je počeo trenirati, Stojakovića u kadru plavih neće biti još par mjeseci

Neobično je u našem klupskom nogometu da je Dinamo jedini naš klub koji nije ostvario pobjedu u europskim klupskim kvalifikacijama, no i remi s Thunom je dobar rezultat za uzvrat u Maksimiru u utorak, plavima s pravom daje nadu da će napraviti taj prvi korak prema Ligi prvaka. Dok se još sliježu dojmovi oko tog prvog nastupa plavih u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, u Maksimiru imaju i puno drugog posla.

Livaković je prioritet

Naravno riječ je o prijelaznom roku koji se zahuktava i u kojem će sigurno biti promjena u igračkom kadru iako znatno manje negoli u prošlom ljetnom prijaznom roku kada je to bila 'masovka'. No, i sada su plavi vrlo aktivni, žele ojačati pozicije koje im se čine deficitarnima. Puno se toga napisalo o Dominiku Livakoviću, reprezentativni vratar želi se, nakon posudbe u Dinamu iz Fenerbahçea, trajno vratiti u Maksimir i koliko znamo s njim je sve dogovoreno. Jedino je problem što se tu ne pita samo njega i Dinamo već ključnu ulogu u svemu ima njegov klub, a Fenerbahçe tu ima svoju računicu, žele ozbiljan novac za svog vratara na kojeg u principu ne računaju. I zbog toga im je skup jer ima veliku plaću. No, problem je u tome što postoji zanimanje i drugih klubova za Livakovića i jasno je da sad turski klub ima dobru pregovaračku poziciju i ne želi za 'kikiriki' pustiti Livakovića.

Sad se pojavilo i zanimanje Olympiacosa, a to nije jedini klub koji se raspituje za našeg reprezentativca. Njegov menadžer Andy Bara razgovara s Fenerom i vjerujemo da će sve to još potrajati, da se neće riješiti u dan-dva.

Nadalje, Dinamo je odučio dovesti i još tri napadača, ali su oni su vrlo upitni, Napadač Istre Smail sve je dogovorio s plavima, ali još nije definirana odšteta za njega iako su se klubovi oko toga ozbiljno približili i 31-godišnji napadač sve je bliže Maksimiru. Zanimljivo je da su plavi već 'kaparili' napadača Lokomotive, ali on dolazi ozlijeđen i tek treba vidjeti kad će biti spreman. Slično je s mladim Španjolcem, znalo se da Dani Rodriguez dolazi nakon ozljede, on je tek počeo lagano trenirati s plavima, ali još neko vrijeme neće biri na raspolaganju.

Plavi su uzeli i Brazilca Juniora Brumada iz Midtjyllanda koji se trebao priključiti na zimu, ali se na treningu svog kluba ozlijedio i to vrlo ozbiljno pa je očito pred njim izgubljena sezona. No, u siječnju bi došao bez odštete, u Dinamu bez obzora na tu ozljedu nisu odustali od njega, ali je očito da sva nova pojačanja (tu ne računamo na Oršića i Radeljića), neće odmah biti na dispoziciji treneru Mariju Kovačeviću.

PSG zasad traži previše

U igri je još uvijek mladi Francuz Noah Nsoki, njegovi predstavnici bili su u Zagrebu, navodno rekli 'da' Dinamu, ali PSG u ovom trenutku traži za njega više nego što je Dinamo spreman platiti. 
Ključne riječi
transferi Dinamo

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