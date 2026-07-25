Trener Edo iz 'Života na vagi' zbog bolova je prikovan za kauč: 'Čekam presudu na koju nisam spreman'

Ležim na kauču. Tjednima. Boli me. Čekam. Presudu na koju nisam spreman. Hoće li moje tijelo uspjeti samo sebe iscijeliti ili ću ipak pod nož?, napisao je na Instagramu Edin Mehmedović, kojeg smo upoznali kao trenera u showu "Život na vagi". Objavio je i fotografiju na kojoj leži na kauču, a razlog zašto je prikovan uz kauč otkrio je par dana ranije nakon što je magnetska rezonanca pokazala kako ima ekstruziju diska L5S1. "Neurokirurg kaže operacija ako se ne smiri, fizijatar misli da ćemo uspjeti konzervativno liječiti. Fizio kaže terapija. Svi se slažu da treba vremena, lijekova i mirovanja. A ja? Ja ću poludjeti", napisao je tada trener Edo. U objavi na kojoj je pokazao kako mu izgleda bolovanje napisao je i ovo:

"Vani je ljeto. Čujem ptice. Cvrčke. Osjetim toplinu sunca koja kroz prozor dolazi do mene. Okrenem se na leđa. Pa na bok. Pa opet.

I tako u krug. Kao Zemlja oko svoje osi. Godinama sam ponavljao iste pokrete. Možda nekad previše tražio od tijela. Ponekad nisam slušao. Iz dana u dan. Sve dok mi taj ritam nije donio ovo. Ovu bol. Vani je ljeto. Djeca su na moru. A ja sam kod kuće. Sam. Čekam. Presudu. Još je nema. Kao što ni ovog ljeta nema za mene. Propustio sam već mnogo ljeta. Radeći. Pomažući drugima da bez srama obuku kupaći, da se lakše kreću, da ponovno zavole svoje tijelo. A danas… ja ne mogu do plaže. Mogu se samo okretati. S jedne strane na drugu. Boli. Ali i to će proći. Zato je ova fotografija tu. Kao podsjetnik. Meni. A možda i tebi. Ne čekaj “jednom”. Ne čekaj da prođe još jedno ljeto. Ne čekaj da te nešto zaustavi. Živi.", napisao je Edo i u komentarima su mu pratitelji poželjeli što brži oporavak.

Edo često putem društvenih mreža i u svojim intervjuima upozorava na problem pretilosti u Hrvatskoj, a upravo on je i motivacija mnogima da promjene svoje životne navike. Jednom prilikom Edi se na Instagramu javila gledateljica koja je napisala kako je gledajući show dobila motivaciju da smršavi. "Mene ste motivirali i to jako, pa se moram i pohvaliti, počela jesti zdravo i redovno, počela trenirati redovno, konačnoooo pijem minimalno dvije litre vode na dan i za dva tjedna- 7 kilograma!", napisala je Edi.