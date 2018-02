Nazor i Rozić: Domaćin Zadar veliki je favorit

Drugi je ovo put da će se pobjednik Kupa dobiti kroz turnir osmorice, po formuli koji su prvi primijenili Španjolci i koja je mnogima postala prihvatljiva.

Za razliku od branitelja naslova Cedevite, koja se medijima obratila putem e-maila, u Ciboni su organizirali otvoreni trening za novinare na kojem smo zamolili trenera Nazora i kapetana Rozića da nam najave ovu košarkašku svečanost.

Cedevita ima trasiran put

– Cedevita ima najjači sastav na papiru, a po ždrijebu ima i trasiran put do finala, no ni to ne mora biti presudno. Dvoboj Zaboka koji je u usponu i Šibenika koji igra jako dobro mogao bi biti jako zanimljiv. Nas je pak u četvrtfinalu dopao možda i najzanimljiviji suparnik Škrljevo. Dobri su na otvorenom terenu i u Zagrebu su protiv nas jako dobro igrali, a ako njih prođemo, čeka nas domaćin Zadar koji još nije osvojio trofej otkako se preselio iz Jazina u Višnjik. No, po zakonu velikih brojeva, i to se mora jednom dogoditi.

Osim toga, imaju sezonu iz snova, ne samo na terenu nego i izvan terena i po kemiji i navijačima oni su apsolutni favoriti.

Slično je razmišljao i kapetan Marin Rozić koji je posljednji put podigao Ćosićev pehar prije pet godina kada je Nicević pogodio za pobjedu nad Cedevitom (77:76) koja će potom slaviti četiri puta zaredom:

– Ovaj format završnice Ćosićeva kupa pun je pogodak, a kao i u svakom kup-natjecanju, i ovdje će ulogu igrati i sportska sreća. A ona vam kreće već od ždrijeba u kojem mi opet nismo imali sreće pa, ako želimo osvojiti Kup, moramo pobijediti tri puta u tri dana, a neki će pak imati dan odmora. No tako je to u Kupu i ja očekujem da će biti i iznenađenja pri čemu se ja nadam da se ono neće dogoditi baš nama. Bez obzira na to što je Cedevita puno skuplja momčad od svih sudionika turnira i ima najdužu klupu, ja bih osobno bio iznenađen da Zadar na koncu ne osvoji ovaj turnir.

Musa postao domaći igrač

I dok će Cedevita biti jača za jednog stranca na parketu, jer Džanan Musa nakon tri godine provedene u klubu stekao je status domaćeg igrača, Zadrani će pak biti jači za američkog beka Stevea Graya (28) oko čije, navodno naknadne, registracije su potiho negodovali zagrebački klubovi.

– Nitko se na tu registraciju nije službeno žalio, a nema ni razloga jer je Gray podnio zahtjev na vrijeme. On je ugovor sa Zadrom potpisao posljednjeg dana prijelaznog roka pa nema veze što je dva dana kasnije igrao posljednju utakmicu za svoj grčki klub. Uostalom, i Johnson je prije potpisao za Cedevitu pa je još igrao u Kini – objasnio je HKS-ov povjerenik za natjecanje Dražen Jendriš.