Ante Čačić prokomentirao Dinamov ždrijeb u Ligi prvaka

Uvjerljivi prvak Makedonije ili momčad s Gibraltara koja se europskoj sceni predstavila lani u skupini Konferencijske lige. Jedan od ta dva sastava bit će prvi Dinamov suparnik na putu do grupne faze Lige prvaka. Plavi će se, dakle, u 2. pretkolu elitnoga europskog klupskog natjecanja sučeliti s pobjednikom dvoboja u kojem će se ogledati makedonski Škupi iz Skopja i Lincoln Red Imps s Gibraltara. Prvi dvoboj predviđen je za 19. ili 20. srpnja u Zagrebu, dok je uzvrat na rasporedu tjedan kasnije. Makedonsku momčad s klupe predvodi nekadašnji popularni maksimirski branič i donedavni trener Dinama II, Goce Sedloski.

– Dobili smo prvog suparnika na putu ka Ligi prvaka, bit će to, dakle, ili najbolja momčad iz Makedonije ili s Gibraltara. Jasno je tek da svakom pristupamo ozbiljno pa tako i prvoj momčadi koja slijedi, neovisno o tome koja nam od njih dvije dođe. Mi moramo voditi računa o tome da sebe dovedemo u optimalno stanje. Sigurno je da je Dinamo puno kvalitetniji, da imamo kvalitetnu koncentraciju igrača i, ponavljam, moramo se usredotočiti na sebe i učiniti sve da u tom trenutku budemo na pravoj razini i da svladamo prvu prepreku – istaknuo je Dinamov trener Ante Čačić.

Škupi je u zadnje vrijeme u makedonskom nogometu, slikovito rečeno, preuzeo ulogu koju je tradicionalno imao Vardar, najbolja su momčad lige, a naslov prvaka dohvatili su s čak 12 bodova prednosti u odnosu na doprvaka Akademiju Pandev i 15 više u odnosu na trećeplasiranu Shkëndiju. Momčad je, iako ne u pravnom smislu, zapravo nastavak nekadašnje Sloge Jugomagnat koju je ujesen 1997. u pretkolu Kupa pobjednika kupova svladao NK Zagreb.

Prošle sezone Škupi je u drugom pretkolu Konferencijske lige poražen protiv portugalske Santa Clare.

Skopsku će družinu, dakle, s klupe voditi donedavni trener Dinama II, bivši maksimirski branič Goce Sedloski. Štoviše, upravo je on stajao na Dinamovu putu do Lige prvaka ujesen 2016. godine u istoj ovoj fazi natjecanja. Bilo je to na klupi skopskog Vardara kojeg su plavi svladali u dvije teške utakmice. Dinamo je pobijedio u oba ogleda, ali ne bez poteškoća, Nakon pobjede plavih u Skopju s 2:1 Makedonci su u uzvratu u Zagrebu vodili istovjetnim rezultatom, ali je Dinamo preokrenuo rezultat u 3:2. U nastavku natjecanja preskočio je imenjaka iz Tbilisija, potom i Salzburg i izborio plasman u grupnu fazu.

– Znamo da nijedan suparnik nije lagan. Mislim da bi nam teža bila momčad iz Skopja. Ondje bi sigurno bio vruć teren za nas. Isto tako, i Goce Sedloski kao naš bivši igrač i trener dobro nas poznaje i učinit će sve da nam otežaju prolaz. Bitno je da se dobro pripremimo i da tada budemo u dovoljno dobrom stanju da svladamo suparnika, bilo da je riječ o momčadi s Gibraltara ili Skopja – zaključio je Čačić.

