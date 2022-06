UŽIVO Dinamo doznaje protivnika u kvalifikacijama Lige prvaka, prijeti mu Zürich

Nogometaši Dinama danas će doznati prvog protivnika u novom pohodu na skupinu Lige prvaka. U Nyonu se od podne održava ždrijeb kvalifikacija drugog pretkola.

Dobra je vijest da je Dinamo nositelj do kraja kvalifikacija, pa i play-offu dođe li do njega. Plavi su do jučer navečer imali široki spektar, a onda je Uefa napravila skupine i Dinamo je saznao vrlo uski krug klubova s kojima se može sresti u drugom pretkolu (prva utakmica igra se 20. ili 21. srpnja).

Najnezgodniji suparnik je svakako Zürich, švicarski prvak u kojem je do ove sezone igrao bivši igrač Dinama Ante Ćorić. Uz Zürich mogući suparnici su pobjednici iz prvog pretkola, a to su Slovan Bratislava ili gruzijski Dinamo Batumi, te makedonski Škupi ili gibraltarski Lincoln.

Dodajmo i da će danas Osijek i Rijeka doznati protivnike u drugom pretkolu Konferencijske lige. Taj je ždrijeb danas u 13 sati.

Parovi 1. pretkola Lige prvaka (ždrijebano jučer):

Pjunik (Arm) - Cluj (Rum)

Maribor (Slo) - Šahtar Soligorsk (Blr)

Ludogorec (Bug) - Sutjeska Nikšić (CG)

F91 Dideleng (Luk) - Tirana (Alb)

Tobol Kostanaj (Kaz) - Ferencvaros (Mađ)

Malmo (Šve) - pobjednik preliminarne runde

Balkani (Kos) - Žalgiris (Lit)

HJK Helsinki (Fin) - RFS Riga (Lat)

Bodo/Glimt (Nor) - IF Keflavik (FO)

The New Saint (Wal) - Linfield (SIrs)

Shamrock Rovers (Irs) - Hibernians (Mal)

Lech Poznan (Pol) - Karabah (Aze)

Shkupi (Mak) - Lincolnd Red Imps (Gib)

Zrinjski (BiH) - Sheriff Tiraspol (Mol)

Slovan Bratislava (Slk) - Dinamo Batumi (Gru)

