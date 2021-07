ANKETA Sviđa li vam se? UEFA se pohvalila novom loptom za završnicu Eura

U utorak u 21 sat kreće završnica Europskog prvenstva, a otvara ju Italija protiv Španjolske. Dan kasnije će zaigrati Egnlezi i Danci, a onda ćemo u nedjelju gledati svečano finale pobjednika tih dvaju dvoboja.

Po dobrom starom običaju, UEFA je za najbitnije utakmice turnira napravila i novi dizajn lopte.

Lopta je sada srebrna uz standardne boje koje su karakteristične za ovaj Euro.

Adidas unveil a new #EURO2020 ball that will be used in the semi-finals and final ⚽️ pic.twitter.com/dJ3jxUOoXD