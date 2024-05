ANKETA Sviđa li vam se nova službena himna hrvatske nogometne reprezentacije?

Hrvatski nogometni Savez je na konferenciji za medije predstavio novu službenu himnu hrvatske nogometne reprezentacije uoči nadolazećeg Europskog prvenstva u Njemačkoj. Podsjetimo, Hrvatska je u grupi B sa Španjolskom, Albanijom i Italijom.

Pjesma se zove “Najbolja kad je najteže”, a njeni su izvođači autor glazbe i teksta Tiho Orlić i pjevač Opće opasnosti Pero Galić. Zapravo je riječ o prvoj službenoj himni hrvatske reprezentacije.

- Zahvalio bih se Tihi Orliću i Općoj opasnosti. Ne znam što bih rekao, ovo je da se čovjek naježi. To je poruka koju mi kao Savez promoviramo godinama - poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Znao sam da će biti dobro. Sve ono što predstavlja HNS je uvijek bilo fenomenalno, ali ovo nisam očekivao. Ugodno sam iznenađen, čestitam svima. Pjesma je emocija, ona je ono što je hrvatska reprezentacija. Slušajući pjesmu i vraćajući se u igračke dane, mogu reći da ova pjesma pokreće i stvara sinergiju - dodao je ambasador HNS-a Šime Vrsaljko.

O pjesmi su govorili i njezini autori i izvođači koji su bili izuzetno ponosni na ovaj projekt s reprezentacijom i HNS-om.

“U startu mi je bilo napraviti nešto što se još nije napravilo. To me i vodi u životu. Htio sam da pjesma ne bude tipična navijačka, da ostane za duže vrijeme, opisati ono što smo mi, stremljenja, nadanja, htio sam opisati što smo to mi, što smo prošli od osnivanja države, pa i kroz uspjehe hrvatskog nogometa. To nekako objediniti. Nikad u Hrvatskoj nije napravljena veća pozornica za snimanje spota. Presretan sam kako je sve ispalo“, rekao je Tiho Orlić, a frontmen Opće opasnosti Pero Galić je dodao:

“Izuzetno smo sretni i zahvalni što smo dobili priliku sudjelovati u ovom projektu. Nadam se da će pjesma biti motivirajuća, a sreća je da je rock’n’roll stigao na ovo mjesto, da se sve poveže.”

Sviđa li se vama nova službena himna hrvatske nogometne reprezentacije? Odgovorite nam u anketi odmah ispod teksta.