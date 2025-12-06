ANKETA Kakav vam je bio derbi? Dinamo se spasio u infarktnoj završnici, Hajduk žali za pobjedom

Hajduk je bio blizu pobjede u Maksimiru u velikom derbiju, na kaju je završilo 1:1, s tim su plavi sačuvali prvo mjesto na tablici. Bila je to dosta tvrda, čvrsta ali i borbena utakmica. Dinamo nije iskoristio svoju bolju igru, pogotovu u prvom poluvremenu kada je bio znatno bolji i pritiskao Splićane. Tu jednu od svojih rijetkih prilika iskoristio je Hajduk preko spretnog Šege, ali Dinamo se u 12. minuti sudačke nadoknade uspio vratiti, Hoxha je donio taj veliki bod plavima.

Bila je ovo za obje momčadi izuzetno važna utakmica, izravna borba za prvu poziciju na tablici. Iako niti jedan rezultat nikome ne jamči ništa jer je kraj prvenstva još daleko, dobar rezultat svakako mi ubrizgao veliku dozu samopouzdanja i smanjio nervozu za taj nastavak sezone. A do kraja Dinamo dočekuje Betis u četvrtak, pa ide Slavenu Belupu, da bi sezonu završio 20. prosinca utakmicom s Lokomotivom. Hajduk ponovno dolazi u Maksimir, sada kao gost Lokomotive, a onda na kraju dočekuje Vukovar.

Oba trenera morali su se nositi s izostankom pojedinih igrača. Tako je Dinamo ostao bez desne strane na kojoj su djelovali Valinčić i Lisica, no ozljeda i bolest izbacili su ih na duže vrijeme s travnjaka, trener Kovačević nije mogao računati ni na Varelu koji je dobio temperaturu. No, trener plavih izveo je očekivani sastav, prednost je dao Perez-Vinlöfu na poziciji lijevog beka, ofenzivnijeg od Gode. Nakon nekog vremena Theophile se vratio na klupu, a nakon dugo vremena na njoj se našao i Pierre-Gabriel, nije ga bilo još od prvog kola, a danas je i ušao u 65. minuti.

Trener Hajduka nije mogao računati na ozlijeđenog Pukštasa, kao dva zadnja vezna postavio je Pajazitija i Sigura, pa je Krovinović počeo na klupi. Jer, u momčad se vratio Livaja, na poziciju špice, iza njega je bio Šego, a na krilima su bili Almena i Rebić, dakle, vrlo jaka napadačke linija. U posljednjoj liniji krenuo je Raci, a Hrgović preselio na klupu.

Dinamo je dobro krenuo, vrlo agresivno i mogao je dvije situacije puno bolje iskoristiti, nakon dobrih akcija loše su loptu pred vratima primili Bakrar i Beljo. Veliku priliku imao je Dinamo u 20. minuti, Hoxha je probio i ubacio oštru loptu, na nju je glavom naletio Bakrar, ali njegov snažni udarac sjajno je obranio Silić. U 24. minuti Dinamo je zatresao mrežu Splićana, ali je nakon pregleda sudac Kolarić poništio pogodak zbog navodnog ranijeg prekršaja Bennacera na centru. A bila je to sjajna akcija, Zajc je bio sam, ali je Silić obranio, no nakon gužve se ležeći snašao Beljo i ugurao loptu u mrežu te burno proslavio pogodak, ali slavlje je ugasio sudac. Nastavili su plavi s dobrom igrom, bili su bolji od Hajduka, prijetili, a pritom Splićanima nisu ništa dali u tom prvom poluvremenu, rijetko su gosti dolazili blizu šesnaesterca plavih.

I u nastavak su plavi ušli bolje te ubrzo zaprijetili, ali je Beljin pokušaj blokiran. U 55. minuti Dinamo je imao jedanaesterac, Mišić je izbacio Mikića, ovaj je pobjegao Rebiću koji ga je srušio i Kolarić je pokazao na jedanaesterac, ali nije i Rebiću pokazao drugi žuti karton. No, i to je išao pogledati Kolarić i poništio jedanaesterac jer drži da nije bilo prekršaja. O kako li će Dinamo pamtiti ovog suca. Posljedice je osjećao mladi Mikić jer ga je nakon pada Rebić nogom zahvatio po glavi i ubrzo je morao iz igre. U 68. minuti Šego je ugurao loptu u mrežu, prvo nije priznat zbog zaleđa, ali onda ipak je i Hajduk je poveo.

Nakon toga je bilo malo nogometa, brojne izmjene, pa baklje koje su zaustavljale igre, sve više prekršaja. Uostalom, sve očekivano kad je o derbiju riječ. Mogao je Dinamo do izjednačenja u sedmoj minuti nadoknade, bila je ogromna gužva pred Silićevim vratima, plavi su pucali, bijeli izbijali, ali se mreža Hajduka nije zatresla. Sve do 102. minute kada je nakon nekoliko pokušaja plavih Hoxha bio na pravom mjestu i matirao Silića i Maksimir je bučno proslavio taj pogodak za važan bod.

Dinamo se ne može puno toga zamjeriti, u prvom poluvremenu su bili jako dobri iako ne i učinkoviti, no u nastavku su ipak popustili, nestalo je ideje i tečnosti i kao obično u ovoj sezoni bili su slabiji u drugom nego u prvom poluvremenu i tu trener Kovačević mora pronaći rješenje.