Navijači Hajduka okomili se na svog igrača, a žestoku paljbu osuli su po Torcidi!

U 16. kolu HNL-a na Maksimiru je odigran derbi između Dinama i Hajduka koji je završio bez pobjednika (1:1). Plavi su bili bolji, imali više prilika, ali na kraju su jedva izvukli bod, pogodak za izjednačenje postigli su u 102. minuti derbija.

Sudac Patrik Kolarić imao je pune ruke posla, derbi je bio pun nervoze, prekida, navijačkih ispada, pa je na kraju produljen čak 20 minuta. Sve u svemu, završilo je miroljubivo, iako navijači oba kluba imaju nešto za prigovorit.

Zanimljivo, na Facebook stranici Hajduka navijači su krivca našli u Torcidi. A nije ima baš najbolje sjeo Kalikov nastup. Donosimo neke od komentara koji su imali najviše lajkova.

"Gospodo vjerni navijači", ovo je vaš remi a ujedno i poraz. Imamo vodstvo, kakav takav momentum i vi prekidate utakmicu. Bodova i bodova ste vi uzeli, a s njima i pokoje prvenstvo! Bravooo!"

"Kako sam i komentirao, još koji puta ubacujte pirotehniku pa neka se produžuje utakmica na našu štetu. Dinamo ne bi zabio gol do Uskrsa da nije bilo toliko nadoknade. Svaka čast. A Kalik neka se prebaci na neki drugi sport jer u ovo malo vremena usr.. je sve što je mogao. Samo bi se tukao"

"Ne zaboravimo čestitati “navijačima” koji po tko zna koji put u situaciji kad Hajduk preuzima kontrolu nad utakmicom radi bakljadu i tako: 1. Daje Dinamu vrijeme da se pribere. 2. Produžuje utakmicu taman toliko da Dinamo izjednači. Bravo za Silića i VAR sobu, bravo za Garciju koji je sve napravio kako treba."

"Nadam se da Kalik vise neće zaigrati. Nakon 30 sekundi dobije žuti karton. Ima šansu za 0:2, on se sprda".

"Hvala Torcidi za 19 minuta nadoknade."

"Tri stvari su sigurne. Silić treba nastavit bit jedinica, a Kalik je kalibar za moj Orebić. A Torcidi svaka čast, ali uvijek isto s njima i iz godine u godine postaju sve veći uteg koji nema veze s navijanjem, nego sa nekim njihovim debilnim đirom".



