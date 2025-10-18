Andy Bara objasnio Srbima zašto je Hrvatska bolja: Jedna stvar vam nedostaje

Dva kola prije kraja kvalifikacija, Hrvatska je praktički već osigurala svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi, dok situacija kod susjeda nije ni približno tako svijetla. Srbija je pala na treću poziciju u skupini i sada joj preostaje tek nada u pravo malo čudo kako bi dohvatila drugo mjesto i osigurala barem doigravanje.

O aktualnom stanju u obje reprezentacije progovorio je poznati hrvatski menadžer Andy Bara, koji je u razgovoru za srpski Mozzart Sport povukao zanimljivu usporedbu između Hrvatske i Srbije. Istaknuo je da obje momčadi raspolažu sličnim igračkim kadrom, ali i da postoji ključna razlika koja ih razdvaja:

- Moje mišljenje je da Hrvatska ima nešto što Srbiji nedostaje, a to je jedinstvo svlačionice. Nisu toliko jedan za drugog kao što je slučaj u hrvatskoj reprezentaciji - započeo je Bara pa dodatno pojasnio:

- Poznajem puno igrača iz hrvatske reprezentacije, puno igrača iz srpske reprezentacije, i mislim da igrač određenih vrijednosti i kvaliteta više gori za hrvatski dres, nego srpski igrač istih kvaliteta za svoj dres. Zašto? Ne znam, ali ponavljam, to je samo moje mišljenje - rekao je.

Dotaknuo se i transfera koji je izazvao popriličan odjek u regiji, dolaska Nikole Maksimovića u Kustošiju. Iako je imao konkretne ponude iz Srbije, bivši reprezentativac i bivši igrač Napolija odlučio se za, naizgled, neobičan potez; dolazak u treći rang hrvatskog nogometa. Bara objašnjava pozadinu te odluke:

- Nema smisla da sjedi kući, rekao sam mu - dođi, pripremi se za 90 minuta, odigraj koliko uspiješ, šest-sedam, deset utakmica, zaboravi da je to Kustošija. Naravno da on nije igrač za treću hrvatsku ligu, ali on zna kakvu ja moć imam u nogometnom svijetu i da ću je upotrijebiti. To je sigurno bolja opcija, nego da sjedi kući. Koji god klub da nazovem, rekli bi da nije igrao, da nije spreman, a ovako će biti u formi. Lako ću im onda sve objasniti, a ne moram im ni objašnjavati jer za Kustošiju već znaju svi klubovi svijeta. Vjerojatno je razmatrao opcije, ali između srpski klubova i mene, odabrao je mene. Odabrali smo put koji nam je bilo lakše kontrolirati, u srpskom klubu ne bih imao kontrolu, a u slučaju da poželi otići, možda mu ne bi dali da ide - zaključio je Bara.