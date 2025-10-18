Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKI MENADŽER

Andy Bara objasnio Srbima zašto je Hrvatska bolja: Jedna stvar vam nedostaje

U drugom kolu nove sezone HNL-a Lokomotiva je na stadionu u Kranj?evi?evoj pobijedila Osijek s 2:1
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
18.10.2025.
u 15:33

O aktualnom stanju u obje reprezentacije progovorio je poznati hrvatski menadžer Andy Bara, koji je u razgovoru za srpski Mozzart Sport povukao zanimljivu usporedbu između Hrvatske i Srbije

Dva kola prije kraja kvalifikacija, Hrvatska je praktički već osigurala svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi, dok situacija kod susjeda nije ni približno tako svijetla. Srbija je pala na treću poziciju u skupini i sada joj preostaje tek nada u pravo malo čudo kako bi dohvatila drugo mjesto i osigurala barem doigravanje.

O aktualnom stanju u obje reprezentacije progovorio je poznati hrvatski menadžer Andy Bara, koji je u razgovoru za srpski Mozzart Sport povukao zanimljivu usporedbu između Hrvatske i Srbije. Istaknuo je da obje momčadi raspolažu sličnim igračkim kadrom, ali i da postoji ključna razlika koja ih razdvaja:

- Moje mišljenje je da Hrvatska ima nešto što Srbiji nedostaje, a to je jedinstvo svlačionice. Nisu toliko jedan za drugog kao što je slučaj u hrvatskoj reprezentaciji - započeo je Bara pa dodatno pojasnio:

- Poznajem puno igrača iz hrvatske reprezentacije, puno igrača iz srpske reprezentacije, i mislim da igrač određenih vrijednosti i kvaliteta više gori za hrvatski dres, nego srpski igrač istih kvaliteta za svoj dres. Zašto? Ne znam, ali ponavljam, to je samo moje mišljenje - rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Dotaknuo se i transfera koji je izazvao popriličan odjek u regiji, dolaska Nikole Maksimovića u Kustošiju. Iako je imao konkretne ponude iz Srbije, bivši reprezentativac i bivši igrač Napolija odlučio se za, naizgled, neobičan potez; dolazak u treći rang hrvatskog nogometa. Bara objašnjava pozadinu te odluke:

- Nema smisla da sjedi kući, rekao sam mu - dođi, pripremi se za 90 minuta, odigraj koliko uspiješ, šest-sedam, deset utakmica, zaboravi da je to Kustošija. Naravno da on nije igrač za treću hrvatsku ligu, ali on zna kakvu ja moć imam u nogometnom svijetu i da ću je upotrijebiti. To je sigurno bolja opcija, nego da sjedi kući. Koji god klub da nazovem, rekli bi da nije igrao, da nije spreman, a ovako će biti u formi. Lako ću im onda sve objasniti, a ne moram im ni objašnjavati jer za Kustošiju već znaju svi klubovi svijeta. Vjerojatno je razmatrao opcije, ali između srpski klubova i mene, odabrao je mene. Odabrali smo put koji nam je bilo lakše kontrolirati, u srpskom klubu ne bih imao kontrolu, a u slučaju da poželi otići, možda mu ne bi dali da ide - zaključio je Bara.

Ključne riječi
Kvalifikacije svjetsko prvenstvo nogomet Srbija Hrvatska andy bara

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Ivica Olić održao je konferenciju za medije
Premium sadržaj
IZBORNIK U-21 ZA VL

Ivica Olić: Jednak broj Hrvata žive u inozemstvu, zašto to ne iskoristiti? Novi Modrić se neće pojaviti slučajno

- Znamo da imamo relativno malu bazu kod kuće, koja je proteklih desetak godina postala još manja jer je takva demografska slika Hrvatske, a imamo jednak broj Hrvata koji žive u inozemstvu – zašto ne bismo to iskoristili? Želimo razvijati svoje igrače, ali istodobno ne smijemo zatvarati vrata onima koji mogu pomoći i koji imaju hrvatsko srce, ma gdje odrasli.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Video sadržaj
3
VAŠE MIŠLJENJE

ANKETA Podcjenjuju li Fifa i kladionice hrvatsku nogometnu reprezentaciju ili ne?

Hrvatska je u kontekstu globalnog procjenjivanja snage svojevrsni paradoks, posebice sada ususret novom svjetskom prvenstvu, budući da je riječ o reprezentaciji koja je već godinama na papiru negdje oko 10. mjesta na svijetu, no kad je najvažnije niže rezultate kao da je Top 3 reprezentacija svijeta. I to ju u neku ruku čini neobičnom pojavom pri raznim metrikama utvrđivanja kvalitete i uspjeha, posebice pri predviđanjima

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Video sadržaj
5
PITALI SMO VAS

Evo tko je pobijedio u anketi Večernjeg lista: Navijači odlučili kojeg napadača Dalić treba zvati u Hrvatsku

S tim na umu, s tom činjenicom da je sam izbornik javno pred televizijskim kamerama malo drukčijim riječima rekao "moramo pronaći napadača", nekako je logična posljedica pregledati situaciju i složiti popis napadača koji nisu u trenutačnom kadru hrvatske reprezentacije, a koji bi mogli biti kandidati za upotpuniti to moranje o kojem izbornik Dalić priča.

Učitaj još