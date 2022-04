Amerikanci sve bliže kupnji Chelseaja: Obećanjem su već uspjeli "kupiti" navijače

Američka obitelj Ricketts, koja se spominje kao mogući novi vlasnik Chelsea, najavila je kako Bluesi nikada neće sudjelovati u europskoj Superligi.

Obitelj Ricketts, vlasnici profesionalne bejzbolske momčadi Chicago Cubs, udružila se s utemeljiteljem investicijskog fonda Citadel Kenom Griffinom kako bi izradila ponudu za kupovinu aktualnog europskog nogometnog prvaka Chelseaja.

Rickettsi su najavili da će, ako uspiju klupiti klub, obnoviti Stamford Bridge i neće dopustiti da Bluesi sudjeluju u europskoj Superligi.

- Dok ulazimo u sljedeću fazu procesa, dijelimo popis specifičnih obveza koje navijačima daju ključnu ulogu u zaštiti Chelseajeva naslijeđa i izgradnji budućeg uspjeha - poručili su Rickettsi koji su se proteklih nekoliko tjedana sastali s predstavnicima navijačkih udruga i saslušali njihove povratne informacije.

Foto: Chris Radburn/REUTERS Soccer Football - Premier League - Chelsea v Brentford - Stamford Bridge, London, Britain - April 2, 2022 Chelsea fans display banners in protest of potential owners, the Ricketts family, the owners of the Chicago Cubs outside the stadium before the match

- Nastavit ćemo razgovarati o našim ambicijama s navijačima i širom nogometnom zajednicom sljedećih dana - dodali su.

Chelsea trenutačno posluje na osnovu posebne licence te ga efektivno kontrolira britanska vlada. Američka banka Raine Group nadzire prodaju, a pobjedničkog ponuđača također mora odobriti vlada.

Roman Abramovič je kupio Chelsea 2003. godine za 140 milijuna funti te je u prošlih 19 godina u klub uložio oko 1,5 milijarde funti i osvojio dva naslova prvaka Europe, pet naslova prvaka Engleske i pet FA Kupova.

Prema Forbesu, vrijednost Chelseaja se procjenjuje na 3,2 milijarde dolara.

