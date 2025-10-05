Naši Portali
KRAJ UTRKE

Amerikanac McNulty osvojio CRO Race nakon kišnog finala u Zagrebu

Biciklistička utrka Cro race 2025, etapa: Samobor - Zagreb
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
05.10.2025.
u 15:34

Američki biciklist Brandon McNulty potvrdio je svoju dominaciju i drugu godinu zaredom osvojio ukupnu pobjedu na utrci CRO Race. Završna etapa u kišnom Zagrebu donijela je uzbudljiv sprint u kojem je slavio Izraelac Oded Kogut

Amerikanac Brandon McNulty, vozač tima UAE Team Emirates-XRG, obranio je naslov ukupnog pobjednika biciklističke utrke CRO Race 2025., koja je u nedjelju završila etapom u Zagrebu. Unatoč skliskim i kišnim uvjetima koji su finale učinili vrlo zahtjevnim, McNulty je izbjegao sve zamke i sigurno prošao ciljem, sačuvavši ključnu prednost. Njegova pobjeda potvrda je izvanredne forme i taktičke zrelosti, čime je dokazao zašto pripada samom vrhu svjetskog biciklizma.

Ključni trenutak koji je odlučio pobjednika dogodio se na četvrtoj, "kraljevskoj etapi" od Krka do Labina. Na toj iscrpljujućoj dionici, McNulty je demonstrirao svoju nadmoć. Silovitim solo napadom na najtežim usponima slomio je konkurenciju i sam stigao na cilj, preuzevši vodstvo u ukupnom poretku koje do kraja utrke više nije ispuštao. Ta dominantna predstava pokazala je da je u Hrvatsku stigao s jasnim ciljem – obranom naslova iz 2024. godine.

Iako je ukupna pobjeda bila odlučena, posljednja etapa u Zagrebu ponudila je dramu u borbi za etapnu pobjedu. U kišom okupanim ulicama najbolje se snašao Izraelac Oded Kogut (Israel-Premier Tech), koji je u završnom sprintu bio brži od konkurencije i tako prekinuo dominaciju Francuza Paula Magniera (Soudal-QuickStep). Drugo mjesto u Zagrebu osvojio je Nizozemac Danny van Poppel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), dok je treći bio Britanac Ben Turner (Ineos Grenadiers).
