Amerikanac McNulty osvojio CRO Race nakon kišnog finala u Zagrebu

Amerikanac Brandon McNulty, vozač tima UAE Team Emirates-XRG, obranio je naslov ukupnog pobjednika biciklističke utrke CRO Race 2025., koja je u nedjelju završila etapom u Zagrebu. Unatoč skliskim i kišnim uvjetima koji su finale učinili vrlo zahtjevnim, McNulty je izbjegao sve zamke i sigurno prošao ciljem, sačuvavši ključnu prednost. Njegova pobjeda potvrda je izvanredne forme i taktičke zrelosti, čime je dokazao zašto pripada samom vrhu svjetskog biciklizma.

Ključni trenutak koji je odlučio pobjednika dogodio se na četvrtoj, "kraljevskoj etapi" od Krka do Labina. Na toj iscrpljujućoj dionici, McNulty je demonstrirao svoju nadmoć. Silovitim solo napadom na najtežim usponima slomio je konkurenciju i sam stigao na cilj, preuzevši vodstvo u ukupnom poretku koje do kraja utrke više nije ispuštao. Ta dominantna predstava pokazala je da je u Hrvatsku stigao s jasnim ciljem – obranom naslova iz 2024. godine.

Iako je ukupna pobjeda bila odlučena, posljednja etapa u Zagrebu ponudila je dramu u borbi za etapnu pobjedu. U kišom okupanim ulicama najbolje se snašao Izraelac Oded Kogut (Israel-Premier Tech), koji je u završnom sprintu bio brži od konkurencije i tako prekinuo dominaciju Francuza Paula Magniera (Soudal-QuickStep). Drugo mjesto u Zagrebu osvojio je Nizozemac Danny van Poppel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), dok je treći bio Britanac Ben Turner (Ineos Grenadiers).