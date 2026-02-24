Mladostaši i Mladostašice sutra na Savi domaćini polufinala Kupa

Pred odbojkašicama i odbojkašima Mladosti u srijedu su na rasporedu utakmice polufinala SuperSport Kupa Hrvatske, za odbojkašice koje nosi ime Snježane Ušić i za odbojkaše pod nazivom Vinka Dobrića.

Polufinalni mečevi donose zanimljive i neizvjesne susrete, jer ostali su samo oni najbolji koji u samoj jednoj utakmici moraju pokazati da su dostojni finala. Baš zbog toga utakmice Kupa uvijek imaju posebnu dramatiku, jer ovdje nema prilike za ‘popravni’.

U dvostrukom programu sutra u Domu odbojke prvi će na teren odbojkaši Mladosti od 17.00 sati protiv Ribola Kaštela, momčadi s kojom su i lani igrali u polufinalu i dobili ih u Kaštelima s 3-2.

"Nakon dobrih utakmica u domaćem Prvenstvu čeka nas vrlo teška i izazovna utakmica u polufinalu Kupa. Dočekujemo Ribolu potpuno spremni, i nadam se da će to biti naša još jedna dobra utakmica. U Prvenstvu smo ih dosta lagano pobijedili (3:1 u Kaštelima, 3:0 u Zagrebu), ali ovo će biti sasvim druga utakmica, to je ipak polufinale Kupa. Pritisak je sigurno velik s obje strane, ali ponavljam, dočekujemo Kaštelane spremni i zdravi i idemo po još jednu pobjedu. Naravno, uz naše vjerne navijače koje pozivam da dođu u srijedu u 17.00 sati u Dom odbojke pogledati jednu dobru utakmicu i ponijeti nas do pobjede", rekao je kapetan Mladosti Tsimafei Zhukouski.

Nakon Mladostaša, također pred TV kamerama od 20 sati kreću i Mladostašice, a suparnice su im, baš kao i prošle godine, gradske rivalke i aktualne prvakinje Hrvatske, odbojkašice Dinama, koje su prošle godine izbacili sa 3-2 u polufinalu. Ove sezone u domaćem Prvenstvu Mladost je dobila oba susreta Superlige, 3-0 u prvom dijelu i 3-2 u drugom.

"Iza nas je velika pobjeda tijekom vikenda u Kaštelima protiv odlične ekipe Ribole koju vodi izbornik Arbutina i pod čijim su se vodstvo jako podigle u formi. Pune smo zato samopouzdanja, ta pobjeda dala nam je dodatni vjetar u leđa nakon nesretnog ispadanja iz CEV kupa, što nas je malo pogodilo, pa očekujemo još jedan dobar meč i našu pobjedu. Svjesne smo potpuno svih zamki Kupa, znamo da se radi samo o jednoj utakmici i fokusirane smo samo na to. Niti činjenica što je s druge strane trener Nojić koji nas jako dobro poznaje ne mijenja ništa na stvari. Atmosfera u ekipi je odlična, u dobroj smo formi i svjesne svojih kvaliteta. Jako cijenimo i dobro poznajemo suparničku ekipu koja se također podigla u formi, ali u našem Domu odbojke, uz naše navijače za koje bi voljele da ispune tribine, uvijek igramo na pobjedu", poručila je kapetanica Mladosti Ana Ištuk.