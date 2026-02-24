Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODBOJKA

Mladostaši i Mladostašice sutra na Savi domaćini polufinala Kupa

Zagreb: Prva utakmica 1/16 finala kupa CEV za odbojkašice, Mladost - Kangsala
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.02.2026.
u 16:00

Polufinalni mečevi donose zanimljive i neizvjesne susrete, jer ostali su samo oni najbolji koji u samoj jednoj utakmici moraju pokazati da su dostojni finala. Baš zbog toga utakmice Kupa uvijek imaju posebnu dramatiku, jer ovdje nema prilike za ‘popravni’.

Pred odbojkašicama i odbojkašima Mladosti u srijedu su na rasporedu utakmice polufinala SuperSport Kupa Hrvatske, za odbojkašice koje nosi ime Snježane Ušić i za odbojkaše pod nazivom Vinka Dobrića. 

Polufinalni mečevi donose zanimljive i neizvjesne susrete, jer ostali su samo oni najbolji koji u samoj jednoj utakmici moraju pokazati da su dostojni finala. Baš zbog toga utakmice Kupa uvijek imaju posebnu dramatiku, jer ovdje nema prilike za ‘popravni’.

U dvostrukom programu sutra u Domu odbojke prvi će na teren odbojkaši Mladosti od 17.00 sati protiv Ribola Kaštela, momčadi s kojom su i lani igrali u polufinalu i dobili ih u Kaštelima s 3-2. 

"Nakon dobrih utakmica u domaćem Prvenstvu čeka nas vrlo teška i izazovna utakmica u polufinalu Kupa. Dočekujemo Ribolu potpuno spremni, i nadam se da će to biti naša još jedna dobra utakmica. U Prvenstvu smo ih dosta lagano pobijedili (3:1 u Kaštelima, 3:0 u Zagrebu), ali ovo će biti sasvim druga utakmica, to je ipak polufinale Kupa. Pritisak je sigurno velik s obje strane, ali ponavljam, dočekujemo Kaštelane spremni i zdravi i idemo po još jednu pobjedu. Naravno, uz naše vjerne navijače koje pozivam da dođu u srijedu u 17.00 sati u Dom odbojke pogledati jednu dobru utakmicu i ponijeti nas do pobjede", rekao je kapetan Mladosti Tsimafei Zhukouski.

Nakon Mladostaša, također pred TV kamerama od 20 sati kreću i Mladostašice, a suparnice su im, baš kao i prošle godine, gradske rivalke i aktualne prvakinje Hrvatske, odbojkašice Dinama, koje su prošle godine izbacili sa 3-2 u polufinalu. Ove sezone u domaćem Prvenstvu Mladost je dobila oba susreta Superlige, 3-0 u prvom dijelu i 3-2 u drugom.

"Iza nas je velika pobjeda tijekom vikenda u Kaštelima protiv odlične ekipe Ribole koju vodi izbornik Arbutina i pod čijim su se vodstvo jako podigle u formi. Pune smo zato samopouzdanja, ta pobjeda dala nam je dodatni vjetar u leđa nakon nesretnog ispadanja iz CEV kupa, što nas je malo pogodilo, pa očekujemo još jedan dobar meč i našu pobjedu. Svjesne smo potpuno svih zamki Kupa, znamo da se radi samo o jednoj utakmici i fokusirane smo samo na to. Niti činjenica što je s druge strane trener Nojić koji nas jako dobro poznaje ne mijenja ništa na stvari. Atmosfera u ekipi je odlična, u dobroj smo formi i svjesne svojih kvaliteta. Jako cijenimo i dobro poznajemo suparničku ekipu koja se također podigla u formi, ali u našem Domu odbojke, uz naše navijače za koje bi voljele da ispune tribine, uvijek igramo na pobjedu", poručila je kapetanica Mladosti Ana Ištuk. 

 
Ključne riječi
Odbojka Mladost

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!