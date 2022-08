Američki milijarder odluku da se necijepljenom Đokoviću zabrani ulazak nazvao birokratskim s**njem

Do novog izdanja US Opena ostalo je još svega nekoliko tjedana, a i dalje je neizvjesna sudbina Novaka Đokovića i tog natjecanje. Naime, prvi reket Srbije i jedan od najboljih tenisača današnjice vrlo izgledno će ostati bez prava nastupa na ovom prestižnom turniru jer - nije cijepljen.

Naime, za ulazak u SAD potreban je dokaz o cijepljenju što srbijanski tenisač nema ili ne želi predati, a što ga je, podsjetimo, učinilo glavnim akterom skandala u Australiji kada je završio pred sudom te je naposljetku bio i deportiran.

No, možda će ovoga puta stvari biti drukčije jer je više od 60 poznatih sportaša i političara odluku vladajuće administracije o obveznom cijepljenju protiv covida za ulazak u SAD javno nazvalo besmislenom i pozvali da se Novaka pusti na američko tlo.

Jedan od njih je i slavni američki milijunaš Steve Forbes (75), vlasnik poznatog časopisa "Forbes" i član Republikanske stranke. Podržao je bivšeg teniskog prvaka Johna McEnroea koji tjednima lobira u američkoj javnosti da Novaku Đokoviću, koji nije cijepljen protiv covida, omogući ulazak u SAD.

Forbes se oglasio putem svog Twittera, podržao McEnroea i Đokovića, a zabranu necijepljenih nazvao pogrdnim nazivom.

Tennis legend John McEnroe rightly slams US government barring 21-time grand slam winner Novak Djokovic from competing in US Open because he isn’t vaccinated against Covid-19. An example of bureaucratic bs.