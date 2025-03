Americi iduće godine prijeti scenarij iz noćne more, mnogi krive Trumpa: 'Vrijeme istječe...'

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. još je daleko, ali vodeći ljudi u turističkoj industriji upozoravaju da bi se SAD mogao suočiti s ozbiljnim izazovima u organizaciji turnira ako se ubrzo ne provedu značajne promjene. CNN piše kako su Geoff Freeman, predsjednik i izvršni direktor Američke putničke udruge (US Travel Association), i William Hornbuckle, predsjednik i izvršni direktor MGM Resorts Internationala, izrazili su zabrinutost oko spremnosti američkog putničkog sustava za prihvat velikog broja stranih putnika koji se očekuju sljedećeg ljeta.

Problemi na vidiku

Raspon problema je širok. Duga čekanja na odobrenje viza za navijače mogla bi obeshrabriti tisuće da uopće pokušaju doći u SAD na turnir. Zastarjela tehnologija i nedostatak osoblja mogli bi dovesti do dugih čekanja na carinskim pregledima. Redovi za sigurnosne provjere mogli bi se protezati izvan zračnih luka. Nedostatak međuresorne radne skupine unutar Bijele kuće, za vrijeme mandata Donalda Trumpa, znači i manje koordiniran federalni odgovor na razne probleme. Freeman ističe da vremena za rješavanje problema ponestaje, iako je do turnira ostalo više od 15 mjeseci. Naglašava da se ipak nada da administracija može ispraviti smjer.

"Vrijeme istječe", rekao je. "Ostalo je samo 16 mjeseci do početka... Imamo tri lokacije u Kanadi, jednu u Meksiku - bit će posjetitelja koji će htjeti prelaziti granice. Kako će to funkcionirati? Željeli bismo vidjeti mnogo veću hitnost u rješavanju ovog pitanja."

Dodao je: "Gdje je hitnost da se stvarno usredotočimo na ono što je potrebno da ovaj događaj bude uspješan? Ovim tempom, imat ćemo problema. Ali nije prekasno da se usmjere resursi na neke od ovih ključnih prepreka i da se osigura da Amerika, kao što je predsjednik tražio, pokaže i ima najbolje Svjetsko prvenstvo ikada."

Prošireni turnir s 48 reprezentacija, najveći u povijesti, počinje 11. lipnja 2026., a zajednički ga organiziraju SAD, Meksiko i Kanada – trojac koji trenutno ima duboke podjele, potaknute trgovinskim ratom predsjednika Donalda Trumpa sa sjevernim i južnim susjedima SAD-a. Prva utakmica igrat će se na povijesnom stadionu Azteca u Mexico Cityju, a dan kasnije, Južna Kalifornija preuzima pozornicu s prvom utakmicom Sjedinjenih Država.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

FIFA uvjerava u suradnju

Glasnogovornik FIFA-e izjavio je za CNN da svjetska nogometna organizacija surađuje s američkom vladom kako bi osigurala uspjeh turnira te je uvjeren da će Trumpova administracija učiniti sve što je potrebno da natjecanje bude što jednostavnije za navijače iz cijelog svijeta.

"Vrijedno je napomenuti da je sadašnja administracija bila na dužnosti tijekom uspješnog procesa kandidature za 2026. i potpisala vladina jamstva kao dio tog procesa", rekao je glasnogovornik.

"Nastavljamo surađivati s raznim odjelima i agencijama američke vlade kako bismo osigurali da SAD iskoristi ovu jedinstvenu priliku da ostvari milijarde dolara pozitivnih financijskih koristi i dobre volje te okupi milijune ljudi iz različitih nacija i zajednica na proslavi u Sjedinjenim Državama."

Ogroman priljev putnika

Očekuje se da će jednomjesečna proslava nogometa dovesti milijune stranih gostiju u Sjedinjene Države – prema procjenama Američke putničke udruge, između šest i osam milijuna. Očekuje se da će priljev putnika opteretiti sustav, posebno s obzirom na to da je savezna vlada pod velikim pritiskom Trumpa i Elona Muska da smanji troškove.

Putnička udruga procjenjuje da će više od tri milijuna ljudi proći kroz američke zračne luke otprilike 50 puta u 2026., za razliku od pet puta u 2024. Hornbuckle je rekao da će to povećanje obujma dovesti do preopterećenja.

"Već znamo da će ta rastuća potražnja... preplaviti sustav", rekao je Freeman. "Nije pitanje 'Hoće li?' Hoće. Sustav nije izgrađen da podnese potražnju koju imamo."

"Jedna od stvari oko kojih smo općenito zabrinuti jest: dok administracija prolazi kroz neke od turbulencija kroz koje sada prolazi, važno je ostati usredotočen i razumjeti kakvi su utjecaji na ovu industriju", dodao je Hornbuckle.

Scenarij iz noćne more

Freeman i Hornbuckle slikovito su opisali kako će izgledati preopterećeni putnički sustav – i to nije lijep prizor.

"Ako nismo spremni... imat ćete redove izvan zračnih luka. Redovi izvan zračnih luka stvaraju sjajne, sjajne vizuale (za TV kamere). I mislim da nitko ne želi biti odgovoran za to, zar ne?" rekao je Freeman.

Vijugavi redovi na carinskim kontrolnim točkama za strane putnike koji dolaze u SAD i Amerikance koji se vraćaju kući mogli bi potencijalno biti noćna mora. Freeman je rekao da, iako su rasporedi letova uglavnom predvidljivi i dobro poznati, putnici koji nemaju Global Entry ponekad provedu dva sata ili više u redu samo da bi carinskom službeniku rekli da nemaju ništa za prijaviti.

"To je dobrodošlica koju dobivaju u Sjedinjene Države nakon što su letjeli 14 sati", rekao je Freeman o stranim posjetiteljima. "Ono što me izluđuje u vezi s tim je da nema ništa predvidljivije od toga kada će avion sletjeti i koliko je ljudi u njemu. Nema isprike za to da se ljudi izlažu ovome."

Američka carinska i granična zaštita (CBP) sprema se za izazov. Glasnogovornik CBP-a izjavio je da je agencija "spremna provesti sveobuhvatnu strategiju olakšavanja putovanja kako bi osigurala da se međunarodni putnici koji prisustvuju Svjetskom prvenstvu ne suoče s nepotrebnim kašnjenjima u našim međunarodnim zračnim lukama i kopnenim ulaznim lukama."

"Na primjer, u gradovima domaćinima, CBP će moći svakodnevno prilagođavati resurse i broj osoblja kako bi smanjio utjecaj na vrijeme čekanja", rekao je glasnogovornik. "To će nam biti najveći prioritet. Svjesni smo da će za mnoge posjetitelje ovo biti prvi put da prolaze kroz CBP." Agencija planira provoditi kampanje podizanja svijesti, koristiti biometrijsku tehnologiju te potiče putnike da se uključe u program "Trusted Traveler".

FOTO Luka Modrić postao kralj nekretnina, kupio je tri raskošna stana u elitnoj četvrti

Problem s vizama

Postoji 42 zemlje koje su dio američkog programa izuzeća od viza (Visa Waiver Program), što znači da je njihovim građanima dopušten boravak u zemlji do 90 dana u turističke ili poslovne svrhe bez formalne vize. Međutim, neke od zemalja koje su najsinonimnije za Svjetsko prvenstvo – branitelj naslova Argentina, peterostruki prvak Brazil, Kolumbija, Urugvaj, pa čak i sudomaćin turnira Meksiko – nisu dio tog programa.

To znači da neki od najvatrenijih nogometnih navijača na svijetu moraju započeti proces dobivanja vize sada, prije nego što su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo završene i otprilike devet mjeseci prije nego što ulaznice uopće krenu u prodaju.

Freeman je rekao da čekanja na razgovor s konzularnim službama u nekim ključnim zemljama traju više od godinu dana, uključujući više od 700 dana za Kolumbijce koji žele doći u SAD.

"Ako ste u Kolumbiji, koja će se kvalificirati za Svjetsko prvenstvo... vaš je prozor već zatvoren, zar ne? To je teško povjerovati... Vremena su još uvijek duga u Brazilu, ne tako duga, duga su u Argentini. Vrlo, vrlo su duga u Meksiku", rekao je.

Glasnogovornik FIFA-e rekao je da organizacija već šalje informacije o vizama navijačima.

Glasnogovornik State Departmenta rekao je za CNN Sport da je odjel "predan zaštiti naše nacije i njezinih građana održavanjem najviših standarda nacionalne sigurnosti i javne sigurnosti."

Poziv Bijeloj kući

Trump je bio na dužnosti kada je Svjetsko prvenstvo dodijeljeno Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi 2018. godine i on to smatra velikim postignućem – toliko da se replika trofeja natjecanja ponekad može vidjeti iza njegovog stola u Ovalnom uredu.

Predsjednik je govorio o turniru kao o prilici za domoljubnu prezentaciju i osiguravanju da Sjedinjene Države budu prikazane ostatku svijeta kada dođu u posjet.

Freeman i Hornbuckle vjeruju da Trump ozbiljno shvaća zadatak uspješnog domaćinstva turnira, ali su rekli da administracija još nije pokazala hitnost koju bi oni željeli. Jedna od glavnih stvari koje bi željeli vidjeti je međuresorna radna skupina koju bi osnovala Bijela kuća kako bi koordinirala planiranje Svjetskog prvenstva u cijeloj saveznoj vladi.

"Većina zemalja ima ministarstva turizma i sporta. Mi nemamo ni jedno", rekao je Hornbuckle.

Bijela kuća nije odgovorila na pitanje razmatra li se ili provodi li se takva radna skupina. Hornbuckle i US Travel Association vjeruju da se Amerika nalazi pred desetljećem događanja visokog profila, od Svjetskog prvenstva 2026. do Olimpijskih igara. Ako Trump preuzme inicijativu i učini olakšavanje putovanja prioritetom, ovo razdoblje bi se moglo pretvoriti u izlog američkih mogućnosti.

Međutim, postoji i upozorenje. "Sljedećih 10 godina predstavlja neke nevjerojatne prilike za Ameriku u smislu dviju Olimpijada, Svjetskog prvenstva... Ryder Cupa", rekao je. "To je također nevjerojatna prilika, ako to ne učinimo kako treba, da stvarno zabrljamo."