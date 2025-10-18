Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
WTA

Aleksandrova se pridružila Ribakini u finalu: Lovi svoj četvrti naslov

WTA 500 - Monterrey Open
DANIEL BECERRIL/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
18.10.2025.
u 14:27

Ako sutra u finalu Ribakina pobijedi Aleksandrovu, približila bi se u utrci za završnicu Paolini i Mirri Andrejevoj. Tri igračice bi sada bile razdvojene samo nekoliko bodova

Ruskinja Ekaterina Aleksandrova pridružila su e finalu teniskog WTA turnira u Ningboa Kazahstanki Eleni Ribakini nakon što je u subotnjem polufinalu pobijedila sunarodnjakinju Dianu Šnajder sa 6-3, 6-4.

U prvom polufinalnom susretu Elena Ribakina je svladala Talijanku Jasmine Paolini sa 6-3, 6-2, čime se približila plasmanu na WTA završnicu. Kazahstanka sutra u finalu lovi svoj deseti naslov u karijeri, a Aleksandrova tek drugi.

Ako sutra u finalu Ribakina pobijedi Aleksandrovu, približila bi se u utrci za završnicu Paolini i Mirri Andrejevoj. Tri igračice bi sada bile razdvojene samo nekoliko bodova.

Nastup na WTA završnici, koja se održava od 1. do 8. studenog u Rijadu u Saudijskoj Arabiji osigurale su Arina Sabaljenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula i Madison Keys.

VEZANI ČLANCI: 
Ključne riječi
Elena Ribakina Ekaterina Aleksandrova WTA

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još