Ako je netko zaslužio uspjeh onda je to Mislav Oršić: Prošao je sve, od Kustošije do Koreje boreći se za mjesto koje mu pripada

Mislav Oršić postigao je prekrasan pogodak za pobjedu naše reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru i kao igrač utakmice znatno pomogao da se Hrvatska okiti brončanim odličjem i da se danas slaveći s navijačima vraća kući nakon SP-a u kojem naši na svjetskim kladionicama ili po nekakvim superračunalima nisu imali ozbiljne šanse. Mislav Oršić je jedan od naših junaka, ali on to nije postao slučajno i nije se slučajno našao na popisu izbornika Zlatka Dalića.

Bjelica: Orša je sve to zaslužio

No, tko bi rekao prije par godina ili prije deset godina da će taj skromni dečko koji će za desetak dana napuniti 30 godina doći do tih svjetskih visina. Njegova karijera imala je čudne tokove i čovjek doista mora biti stabilan u glavi da sve to prođe neokrznut i na kraju doživi svjetsku slavu.

Za one koji ne znaju, Oršić je počeo loptu natjeravati u Kustošiji, da bi onda za 12 tisuća eura prešao u danas ugašeni zaprešićki Inter. Karijeru je nastavio u talijanskoj Speziji, pa došao u Rijeku, ali kod Matjaža Keka nije dobio priliku pa je otišao na posudbu u Celje. I onda otišao u Koreju, a Rijeka za koju nije odigrao niti minute u nekoj službenoj utakmici dobila je 750.000 eura.

U Koreji je dobro igrao pa ga je kupio kineski klub, ali Oršiću se tamo nije baš svidjelo i brzo se vratio u Koreju. I tako je igrao do 2018. godine kada je došao u Dinamo.

Duže vrijeme pratio ga je Marijan Vlak, zaključio je da je on pravi igrač za Dinamo i plavi su platili korejskom klubu milijun eura.

Iskreno, bili smo malo skeptični kad smo čuli da će ga Dinamu uzeti, jer riječ je o igraču koji u europskom i hrvatskom nogometu nije ostavio ozbiljniji trag, koji dolazi iz Koreje i Kine, koji nije baš tako mlad da bi bio perspektivan. I sad se još jednom Orši moramo ispričati jer smo se usudili pomisliti da neće biti nekakvo pojačanje za Dinamo.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 13.11.2022., stadion HNK Rijeka, Rijeka - SuperSport HNL, 17. kolo, HNK Rijeka - GNK Dinamo. Mislav Orsic Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

No, nije taj transfer vrijedan milijun eura jamčio Oršiću da će odmah imati zajamčeno mjesto u momčad jer nakon dogovorene kupovine plavi su promijenili trenera, u smiraj te sezone stigao je Nenad Bjelica i igrač nikako ne može znati na čemu je kad dođe novi trener.

No, naigrao se kod Bjelice, brzo se izborio za svoju poziciju na lijevom krilu i oduševio našu nogometnu javnost, niste morali biti navijač Dinama da bi mu se naklonili za njegove briljante pogotke Atalanti, Tottenhamu... Orša je za Dinamo odigrao već preko 200 natjecateljskih utakmica, postigao je 91 pogodak od kojih su brojni bili spektakularni. Njegov ulaz s lijeve strane u sredinu i onda odrezani udarac u suprotni, a ponekad i prvi kut završavali su neobranjivo u suparničkoj mreži

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 17.12.2022., stadion Khalifa International, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, utakmica za trece mjesto, Hrvatska - Maroko. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Uza sve te sjajne partije i pogotke, Oršić se u reprezentaciji nije naigrao iako je upisao 27 nastupa, ali rijetke su bile utakmice u kojima je imao značajniju minutažu. Prilično razumljivo, na toj poziciji je jedan od najboljih naših igrača, Ivan Perišić. Bilo nam je žao Mislava jer gledajući tih 214 utakmica u Dinamu znali smo da ima kapacitet za reprezentaciju, još nam je više bilo žao jer je riječ o čovjeku koji se nikad nije gurao, koji uvijek na svakom treningu ide maksimalno, koji šuti i radi. Lijepo je uvijek vidjeti takvog igrača, sigurni smo da ih treneri obožavaju.

- Oršić je zaslužio sve što mu se događa, taj dečko je sjajan, sjetimo se kako je nesebično Majeru dao da zabije, pogodio je iz jedanaesterca u raspucavanju, mogu samo reći da sam ponosan i sretan što sam ga trenirao - rekao je za HTV Nenad Bjelica, a Joško Jeličić je dodao:

- Pričao sam s Dalićem i on je oduševljen s tim čovjekom koji tako predano radi, čestitam njegovim roditeljima koji su ga tako odgojili i to ti se vrati, uz to što je veliki profesionalac i sjajan igrač.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 11.12..2022., Al Ersal 3, Doha, Katar - Trening hrvatske nogometne reprezentacije na trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

A Orša je kao i uvijek nakon svog pogotka, pa tako i jučer, poljubio podlakticu na kojoj je tetovaža, svaki svoj pogodak posvećuje supruzi Suzani, sada je nakon utakmice i sjajnog pogotka Maroko, pogotka kojeg je sam proglasio svojim najdražim u karijeri, u posvetu uključio cijelu obitelj - roditelje, sestre, suprugu, dva sina.

Englezi misle da je slučajno

Oršić po Transfermarktu vrijedi deset milijuna eura, toliko je i na početku ove godine nudio i engleski Burnley, no u Dinamu su ponudu odbili svjesni koliko im je važan. Naravno da se pitao i Oršu, a nije ispunio svoju želju za igranjem u Engleskoj jer su navijači iz utakmice u utakmicu skandirali - Orša ostani. I odlučio je ostati i dalje je igrao kao da nije propalo ispunjenje jedne velike želje. I ije samo ostao, i dalje je ginuo na terenu kao što je radio i jučer u dresu naše reprezentacije.

I to poštenje mu se vraća, zaslužio je da mu se vrati na ovom Svjetskom prvenstvu tim novim prekrasnim pogotkom za kojeg, a klasike li, Englezi misle da nije ciljao. Pa pogledajte malo njegove pogotke, pogotovu vašem Tottenhamu, pa recite je l' 'slučajno. Nema kod Orše slučajno, to je stvar klase.