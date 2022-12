FOTO Velikodušni Kovačić napravio je potez za pamćenje dok su svi slavili broncu

Hrvatska je sinoć izborila novu medalju, ukupno treću u našoj povijesti, a Luka Modrić u suigrači su se nakon Rusije ovime zauvijek upisali u povijest. I to ne samo hrvatsku, nego i svjetsku, imamo manje od četiri milijuna stanovnika a uspjeli smo osvojiti medalju na dva uzastopna svjetska prvenstva. To mogu samo velike momčadi i veliki karakteri, vatreni to svakako jesu, otkrio je to i jedan potez Matea Kovačića nakon utakmice s Marokom.

Dok su svi hrvatski igrači razdragano slavili broncu, Kovačić je otišao do klupskog suigrača iz engleskog Chelseaja Hakima Ziyecha. Marokanac je plakao, a Kovačić ga je zagrlio i utješio. Fotografiju su prenijeli brojni navijači i svjetski mediji, napisali su kako je Kovačić ispao veliki gospodin.

Inače, Kovačić je bio jedan od najboljih igrača utakmice, zajedno s Marcelom Brozovićem odradio je veliki posao u defenzivnom dijelu i tako uvelike doprinio osvajanju bronce.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista