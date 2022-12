Srbi se poklonili Modriću: O domoljublju možete učiti od njega, najbolji je na Balkanu

Hrvatski kapetan Luka Modrić je u velikom stilu odradio svoj zadnji nastup na posljednjem svjetskom prvenstvu u bogatoj igračkoj karijeri. Desetka Reala u svojoj riznici sada ima dvije reprezentativne medalje, svi se nadaju kako će još potrajati do završetka Lige nacija i europskog prvenstva 2024. u Njemačkoj. Srpski portal Sportal odao je veliko priznanje našem najboljem igraču i poručio Srbi mogu od Luke učiti od domoljublju.

>> Specijalna SP emisija: Lom u studiju, Ćiro se javio u suzama: Ma čudo, baš me briga za stručnjake, mi smo velesila!

- Godine su postale samo broj u nogometu. Bar kada su u pitanju prvoklasni igrači, oni koji mogu trajati i u petom desetljeću. Jedan od njih je fantastični hrvatski veznjak Luka Modrić. Reći ćemo, jedan od najboljih u povijesti ove igre na Balkanu, ako ne i najbolji. Ustvari, vrlo vjerojatno ovo drugo. Karijera, trofeji, utjecaj na uspjehe kluba nad klubovima - Real Madrida, ali i vrijeme koje traje na ovom nivou. Nije uzalud zaslužio nadimak Mozart, zbog profinjene tehnike i stila. Međutim, ono što je još značajnije u ovoj priči je da je zadao novu lekciju kojom se trebaju voditi svi, od djece koja su prvi put šutnula loptu do igrača s vrhunskim karijerama. Iz patriotizma, jer ovo što je dobacio kao igrač ne može se naučiti - piše sportska rubrika Blica i zaključuje:

- Sigurno ni Modrić nije oduševljen ambijentom oko reprezentacije u smislu organizacije, time što čak Hrvatska nema kuću nogometa, o stadionu da ne pričamo, utjecaju vanjskih faktora... Ipak, sve to je bilo slabije od želje da 'pogine' za dres, grb i narod cijele zemlje. O tome bi Orlovi trebali razmišljati, svi, od pjetlića pa do A tima. Ok, imamo i mi svijetle primjere, ali su oni jako rijetki.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista