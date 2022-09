Air Matković, junak pobjede: Popiješ tabletu i ideš dalje, hvala fizioterapeutima

Nakon što se u utakmicama s Grčkom i Velikom Britanijom nije najbolje snašao, 21-godišnji centar Karlo Matković se pretvorio u jednog od junaka mukotrpno izborene pobjede nad Estonijom (73:70) koja je hrvatskoj reprezentaciji osigurala prolaz u osminu finala i mirniji nastavak natjecanja u milanskoj skupini.

A za svojih 19 minuta, leteći Livnjak, zabio je 17 koševa, bez promašaja iz igre (8-8). Doduše, većina njegovih koševa bila su zakucavanja ili ziceri što samo govori da ovaj košarkaš Cedevita Olimpije (draftiran ove godine od New Orleans Pelicansa) ima dobar osjećaj za doći u dobru situaciju ali i federe u nogama koji mu omogućavaju iznimnu skočnost .

- To je manje do mene a više do suigrača. Oni su me pronalazili. Radili smo višak i to je bio proizvod timske igre.

Izbornik Damir Mulaomerović u pravom je trenutku izveo teškog centra Ivicu Zupca (216 cm) i uveo skočnog i pokretljivog, 208 cm visokog Matkovića.

- Trener je tu da donosi odluke a ja mislim da je ta bila ispravna. Svaka čast Karlu, odigrao je utakmicu s ozljedom i to jako dobro. Sam je rekao da želi igrati a da nije bilo bi nam teško jer bi Šarić morao pokrivati peticu pa bismo morali trošiti ostale na četvorci. Srećom, Karlo je stisnuo zube i zaigrao.

I doista je Karlo stisnuo zube.

- Ne bih sada da se hvalim jer sam igrao preko boli. Ova dva dana radili smo puno terapija i masaža i boljelo me jest no ponese te adrenalin, popiješ tabletu, ideš dalje i boriš se za svoj nacionalni tim.

Dakle, moramo pohvaliti medicinski tim na čelu s doktorom Miranom Martincem a ponajprije fizioterapeute reprezentacije Nikicu Šižgorića i Pericu Buljubašića.

- Naravno, oni su obavili odličan posao.

I ovom prilikom "Air Matković" priuštio nam je atraktivna zakucavanja a ono najvažnije, nakon promašaja Simona za tricu, dogodilo se u pretposljednjoj minuti.

- U takvim situacijama ja najprije pogledam hoće li me netko zagraditi. Potom se povučem i kada se moj čuva okrene ja krenem na skok. Kod ove Simonove trice načas sam razmišljao hoće li ta lopta ući u koš ili neće no učinio sam ono što mi se činilo sigurnim. Pogledao sam klupu pogledom pitajući da li bi ta lopta možda ušla, da li sam ukrao jedan poen, no dali su mi do znanja da sam dobro napravio.

Posebno su atraktivna njegova zakucavanja iz suigračevih nabacivanja lope visoko iznad obruča, takozvani "alley-oop" a jedan takav izveo je u subotu protiv Velike Britanije i ušao u konkurenciju za najatraktivniji potez dana na Eurobasketu.

- Meni je lakše da mi se nabaci lopta gore jer imam osjećaj da gore mogu sve uhvatiti a kada u tome uspijem onda je to nešto što diže momčad. Meni je to "forte", a obrani je teže kada ne zna hoće li dodavačeva lopta ići gore ili dolje.