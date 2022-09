Hrvatska u dramatičnoj završnici slavila protiv Estonije i osigurala osminu finala

Nakon poraza od Italije i Ukrajine, Estoncima je ovo posljednja prilika da ostanu u igri za osminu finala. A nama je to prilika da već u trećoj utakmici osiguramo prolaz dalje. I to je jako dobar razlog da damo sve od sebe. Raduje me što je momčad pozitivna i što smo u utakmici protiv Britanaca dobili za rotaciju i Mavru i Gnjidića koji su pokazali da su spremni odigrati minute u kojima ćemo odmarati nositelje.