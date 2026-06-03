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Milovan Rajevac

Slavni Srbin upozorava vatrene: Ovo vam je ključan dvoboj na SP-u, Dalić se mora fokusirati na njega

Autor
Damir Mrvec
03.06.2026.
u 07:00

Nikad neću zaboraviti čast koju sam doživio 2010., kada nas je zbog ulaska u četvrtfinale SP-a primio Nelson Mandela

Milovan Rajevac, nogometni trener, bio je jedan od gostiju na Simposaru u Novigradu. U nogometnom svijetu ostao je upamćen kao izbornik Gane s kojom je na Svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoafričkoj Republici osvojio peto mjesto. Glasovita četvrtfinalna utakmica protiv Urugvaja i promašeni jedanaesterac Asamoaha Gyana ostali su, kako je i sam priznao, nešto što ga i danas pokreće – vječna motivacija, ali i vječni ožiljak.

Bio sam zvijezda New Yorka

Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Milovan Rajevac

Komentara 2

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KP
Karlovacko pivo
08:32 03.06.2026.

Nikad čuo za slavnog srbina

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
08:28 03.06.2026.

Zaista mi je bitno što "Slavni Srbijaner" ima za reći.

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