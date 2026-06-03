Slavni Srbin upozorava vatrene: Ovo vam je ključan dvoboj na SP-u, Dalić se mora fokusirati na njega

Milovan Rajevac, nogometni trener, bio je jedan od gostiju na Simposaru u Novigradu. U nogometnom svijetu ostao je upamćen kao izbornik Gane s kojom je na Svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoafričkoj Republici osvojio peto mjesto. Glasovita četvrtfinalna utakmica protiv Urugvaja i promašeni jedanaesterac Asamoaha Gyana ostali su, kako je i sam priznao, nešto što ga i danas pokreće – vječna motivacija, ali i vječni ožiljak.



Bio sam zvijezda New Yorka