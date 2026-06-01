ZAVIJENI U CRNO

Potresne vijesti iz Grčke: Umro poznati bivši reprezentativac i suigrač Livaje u 33. godini života

Bologna: Serie A, Bologna FC - SPAL Ferrara
EXPA/ laPresse/ Massimo Paolone
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.06.2026.
u 18:40

Grčki nogomet obavijen je tugom nakon vijesti o smrti Mariosa Oikonomoua, bivšeg grčkog reprezentativca i igrača AEK-a, Bologne, Cagliarija i Kopenhagena. Oikonomou je imao 33 godine. Bivši branič borio se za život devet dana nakon teške prometne nesreće koja se dogodila 23. svibnja u Ioannini, kada je zadobio teške ozljede glave vozeći se na motociklu.

Unatoč naporima liječnika, njegovo se stanje nije stabiliziralo, a ozljede mozga bile su na kraju kobne. Oikonomou je tijekom svoje karijere igrao za brojne klubove u Grčkoj i Italiji. Nosio je dresove AEK-a, Bologne, Cagliarija, Kopenhagena i drugih momčadi, dok je za grčku reprezentaciju odigrao šest utakmica.

Karijeru je završio 2024. godine. Od njega se emotivnom porukom oprostio i njegov matični klub PAS Giannina, istaknuvši da je bio osoba koja je svojom dobrotom, osmijehom i karakterom osvojila poštovanje svih koji su ga poznavali.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je veliku tugu među navijačima i nogometnim djelatnicima diljem Grčke i Europe.
Ključne riječi
Bologna AEK nogomet Grčka

