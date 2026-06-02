Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKI KOŠARKAŠK

Danko Branković produžio ugovor s Rio Breoganom

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
02.06.2026.
u 22:45

"Rio Breogan postigao je dogovor da Danko Branković nosi dres naše momčadi još jednu sezonu", priopćio je klub iz sjeverne pokrajine Galicije.

Hrvatski košarkaš Danko Branković produžio je u utorak ugovor sa španjolskim prvoligašem Rio Breoganom, nakon što je to učinio i njegov kolega iz reprezentacije Dominik Mavra.

"Rio Breogan postigao je dogovor da Danko Branković nosi dres naše momčadi još jednu sezonu", priopćio je klub iz sjeverne pokrajine Galicije.

Napomenuo je da je 25-godišnji centar bio jedan od stupova ekipe u protekloj sezoni pa je suradnja produžena do ljeta 2027.

Rio Breogan je završio na 11. mjestu među 18 klubova španjolskog prvenstva.

Branković je odigrao sve 34 utakmice ligaškog dijela natjecanja pri čemu je na parketu provodio prosječno 17 minuta. Zabijao je po 11,3 koša, imao 4,9 skokova i 1,1 blokadu. Utakmice je završavao s prosječnim učinkom od 12,8 valorizacijskih bodova.

Rio Breogan s trenerom Luisom Casemirom već slaže ekipu za iduću sezonu pa je dosad produžio ugovor s petoricom igrača.

Dominik Mavra, 31-godišnji organizator igre, produžio je ugovor prije tjedan dana za dodatnu sezonu, do ljeta 2027.

Ovaj tjedan u Španjolskoj počinje doigravanje za prvaka u kojem sudjeluje osam najboljih momčadi iz ligaškog dijela natjecanja. Real Madrid, s hrvatskim reprezentativcem Mariom Hezonjom, brani naslov osvojen prošle sezone.
Ključne riječi
košarka Danko Branković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!